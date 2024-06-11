私人大門貼房仲提醒「隨手關門」 環保局：可罰6千並停話

台灣許多集合住宅一樓公寓大門，經常被貼上各式房仲、回收廢棄物廣告，日前新莊一公寓大門貼有「請隨手關門」，一旁又貼上知名房仲「請隨手關門」廣告並附上電話，民眾不滿上網抱怨「是誰允許在我家社區大門上張貼廣告貼紙」，環保局表示已公文通知房仲要求說明，依法最高罰6千並停話。

違規張貼廣告，環保局可依廢清法最高開罰6千元，並依電信法使違規廣告電話停話。民眾對於住家大門被貼防種小廣告不滿於網路抱怨，其他網友也表示「貼上來讓大家知道也很好，大家就知道這家房仲有多靠X、一堆信箱、鐵門被貼小貼紙廣告的，算台灣奇蹟嗎?、可見公司素質」。