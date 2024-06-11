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私人大門貼房仲提醒「隨手關門」 環保局：可罰6千並停話

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

台灣許多集合住宅一樓公寓大門，經常被貼上各式房仲、回收廢棄物廣告，日前新莊一公寓大門貼有「請隨手關門」，一旁又貼上知名房仲「請隨手關門」廣告並附上電話，民眾不滿上網抱怨「是誰允許在我家社區大門上張貼廣告貼紙」，環保局表示已公文通知房仲要求說明，依法最高罰6千並停話。

違規張貼廣告，環保局可依廢清法最高開罰6千元，並依電信法使違規廣告電話停話。民眾對於住家大門被貼防種小廣告不滿於網路抱怨，其他網友也表示「貼上來讓大家知道也很好，大家就知道這家房仲有多靠X、一堆信箱、鐵門被貼小貼紙廣告的，算台灣奇蹟嗎?、可見公司素質」。

新北市環保局對此表示，目前已經找到房仲分店，將以正式公文通知到案說明，查證實際張貼者，已告知房仲此行為已涉及違反廢棄物清理法或電信法規定，將依查證結果依法處分，最高可開罰6千元並予以停話處分。

新莊一公寓大門貼有「請隨手關門」，一旁又貼上知名房仲「請隨手關門」廣告並附上電話引發住戶不滿。圖／愛新莊我是新莊人臉書社團翻攝
新莊一公寓大門貼有「請隨手關門」，一旁又貼上知名房仲「請隨手關門」廣告並附上電話引發住戶不滿。圖／愛新莊我是新莊人臉書社團翻攝

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