台中大里自助餐氣爆案 員工二級燒燙傷、店長傷達60%

台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，造成藍姓店長在內的兩名員工分別受有60%和15至20%的二級以上燒燙傷，已由消防人員送醫搶救，所幸無生命危險，事故原因調查中。

據了解，兩名員工傷勢分別是藍姓店長（39歲）全身60%二級以上燒燙傷，顏面、四肢等多處受傷，意識清醒、生命徵象穩定，稍後送燒傷病房繼續治療。

另名女員工劉女（57歲）全身15至20%二級以上 燒燙傷，以四肢、頭頂居多，所幸意識清楚、生命徵象穩定，稍後亦將送燒傷病房觀察治療。

據了解，立元路這家自助餐店新開張，店內裡外還擺放著祝賀開幕的花籃。上午8時許員工正在備餐時，廚房爐火區卻突然發生氣爆。爆炸的威力震破一旁靠陽台的玻璃門，兩名員工當場受傷，其中一人的帽子還被燒的焦黑，且僅剩下部分。

消防局8時21分據報，立即派遣十九甲、國光及大里分隊消防車7輛、救護車1輛，消防人員共14人前往搶救。抵達時自助餐店已自行撲滅火勢，但聞得到瓦斯味，店長全身50%二度燒燙傷，救護處置後送中山附醫急救。