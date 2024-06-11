高雄轎車耍帥甩尾燒胎 地點屬「道路範圍」警要辦人了

網傳1輛白色轎車趁夜裡，在高雄夢時代購物廣場附近甩尾「燒胎」，發出刺耳聲響，警方發現這輛車在屬於道路範圍的槽化線上危險駕駛，表示將通知車主及駕駛人到案，依公共危險罪嫌查辦全案。

高雄市警前鎮分局今天表示，有關網傳「高雄市前鎮區夢時代後方停車場有改裝車甩尾燒胎」影像，經查是發生在6月9日晚間8時35分許，地點在高雄市第90期市地重劃區尚未開闢完成的路段。

由於夢時代購物廣場附近的時代大道路底，原設置區隔的紐澤西護欄已移除，警方認定，這輛車甩尾燒胎的地方屬於道路範圍，將查辦全案。