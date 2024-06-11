影／詐騙好賺！26歲車手剛交保重操舊業 汐止警郵局巡邏當場逮

新北市汐止分局長安派出所警員日前在大同路三段巡邏時，發現26歲蘇男在郵局提款機前鬼鬼祟祟，不料蘇男見警方上前盤查竟拔腿狂奔，跑沒幾步就被攔下就逮。警方搜查後發現蘇男身上有提款卡及剛領出來的10萬現金，蘇男坦承因失業缺錢才會擔任車手，每領一筆就可抽3%報酬，詢後依詐欺罪嫌送辦並羈押禁見。

據了解，擔任領款車手的26歲蘇姓男子，因失業缺錢於今年4月加入詐騙集團充當提款車手。並依上游指示到超商領取裝有提款卡的包裹後，再持提款卡到ATM提領現金，每提領1筆現金可抽取3%報酬，5月中旬蘇男在提領時失風被逮，被依詐欺罪嫌送辦。

不料蘇男交保食髓知味繼續擔任車手，上周五（7日）下午來到汐止區大同路三段一間郵局再次持提款卡領款，不料才剛領出10萬元準備離開時，就被執行ATM巡邏勤務的警員當場查獲，蘇男詢後被依詐欺罪嫌移送法辦並聲押，法官諭令羈押禁見。