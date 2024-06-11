聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／詐騙好賺！26歲車手剛交保重操舊業 汐止警郵局巡邏當場逮
新北市汐止分局長安派出所警員日前在大同路三段巡邏時，發現26歲蘇男在郵局提款機前鬼鬼祟祟，不料蘇男見警方上前盤查竟拔腿狂奔，跑沒幾步就被攔下就逮。警方搜查後發現蘇男身上有提款卡及剛領出來的10萬現金，蘇男坦承因失業缺錢才會擔任車手，每領一筆就可抽3%報酬，詢後依詐欺罪嫌送辦並羈押禁見。
據了解，擔任領款車手的26歲蘇姓男子，因失業缺錢於今年4月加入詐騙集團充當提款車手。並依上游指示到超商領取裝有提款卡的包裹後，再持提款卡到ATM提領現金，每提領1筆現金可抽取3%報酬，5月中旬蘇男在提領時失風被逮，被依詐欺罪嫌送辦。
不料蘇男交保食髓知味繼續擔任車手，上周五（7日）下午來到汐止區大同路三段一間郵局再次持提款卡領款，不料才剛領出10萬元準備離開時，就被執行ATM巡邏勤務的警員當場查獲，蘇男詢後被依詐欺罪嫌移送法辦並聲押，法官諭令羈押禁見。
汐止分局表示，此案詐騙集團利用假網拍、假冒親友借錢等手法詐騙被害人，待被害人受騙上當匯款後，再指示提款車手持人頭戶提款卡將現金領出。警方呼籲民眾在網路購物或接獲可疑電話時，應保持冷靜並撥打165反詐專線查證，也不要將自己的銀行帳戶、提款卡交給他人，以免成為詐騙受害者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言