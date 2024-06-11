快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／詐騙好賺！26歲車手剛交保重操舊業 汐止警郵局巡邏當場逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止分局長安派出所警員日前在大同路三段巡邏時，發現26歲蘇男在郵局提款機前鬼鬼祟祟，不料蘇男見警方上前盤查竟拔腿狂奔，跑沒幾步就被攔下就逮。警方搜查後發現蘇男身上有提款卡及剛領出來的10萬現金，蘇男坦承因失業缺錢才會擔任車手，每領一筆就可抽3%報酬，詢後依詐欺罪嫌送辦並羈押禁見。

據了解，擔任領款車手的26歲蘇姓男子，因失業缺錢於今年4月加入詐騙集團充當提款車手。並依上游指示到超商領取裝有提款卡的包裹後，再持提款卡到ATM提領現金，每提領1筆現金可抽取3%報酬，5月中旬蘇男在提領時失風被逮，被依詐欺罪嫌送辦。

不料蘇男交保食髓知味繼續擔任車手，上周五（7日）下午來到汐止區大同路三段一間郵局再次持提款卡領款，不料才剛領出10萬元準備離開時，就被執行ATM巡邏勤務的警員當場查獲，蘇男詢後被依詐欺罪嫌移送法辦並聲押，法官諭令羈押禁見。

汐止分局表示，此案詐騙集團利用假網拍、假冒親友借錢等手法詐騙被害人，待被害人受騙上當匯款後，再指示提款車手持人頭戶提款卡將現金領出。警方呼籲民眾在網路購物或接獲可疑電話時，應保持冷靜並撥打165反詐專線查證，也不要將自己的銀行帳戶、提款卡交給他人，以免成為詐騙受害者。

汐止警方逮捕擔任車手的蘇姓男子。記者黃子騰／翻攝
汐止警方逮捕擔任車手的蘇姓男子。記者黃子騰／翻攝
蘇姓男子剛領完款，見到警方上前盤查竟拔腿就跑。記者黃子騰／翻攝
蘇姓男子剛領完款，見到警方上前盤查竟拔腿就跑。記者黃子騰／翻攝

汐止 詐騙集團 車手

延伸閱讀

苗栗市中正路連5家銀行ATM遭毀損 女子竟重回現場遭逮

高架路下人潮多 汐止貨櫃聯絡道封路 加裝防護網防意外

女寄給詐團提款卡被列警示 她被父告竊盜...這理由判無罪

「不然要叫妻子來！」8旬翁存款提領一空 嚇到立馬說出被詐原因

相關新聞

海巡士兵洗澡遭電擊送急救 單位：疑漏電斷路器故障

海巡署東部分署岩灣基地昨晚1名黃姓士兵洗澡時遭電擊倒地送醫急救，幸已生命徵象穩定在加護病房持續觀察治療。單位初步調查原因...

8旬婦在台南轉運站遭大力踹攻擊 交通局：已強化保護措施

今天上午台南轉運站站內發生疑似情緒異常民眾攻擊站內旅客事件，所幸客運公司和站方保全第一時間依SOP處置得宜，員警到場後，...

再傳自行車死亡車禍 17歲女學生捲入右轉水泥車輪下喪命

台南永康區昨下午4點發生一起死亡車禍，一名17歲女學生騎乘自行車行經永平街西往東方向直行時，不慎與欲右轉永大路二段北往南...

影／男送女同事回家少頂安全帽 他順手偷…被逮後還辯是「借」

蕭姓男子日前騎車載女同事回家，孰料沒有多的安全帽，竟然在中正區巷弄逕自拿走他人車上的安全帽後離去，遭偷竊的是一名髮型設計...

私人大門貼房仲提醒「隨手關門」 環保局：可罰6千並停話

台灣許多集合住宅一樓公寓大門，經常被貼上各式房仲、回收廢棄物廣告，日前新莊一公寓大門貼有「請隨手關門」，一旁又貼上知名房...

台中大里自助餐氣爆案 員工二級燒燙傷、店長傷達60%

台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，造成藍姓店長在內的兩名員工分別受有60%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。