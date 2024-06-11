海巡士兵洗澡遭電擊送急救 單位：疑漏電斷路器故障

海巡署東部分署岩灣基地昨晚1名黃姓士兵洗澡時遭電擊倒地送醫急救，幸已生命徵象穩定在加護病房持續觀察治療。單位初步調查原因疑為熱水器漏電斷路器故障所致。

海巡署東部分署表示，事發後立即封鎖事故現場，今天上午進行檢測後，發現熱水器斷路器故障，不排除可能電路有漏電情形，才會發生黃兵遭電擊，詳情還需進一步調查釐清。

這起意外發生在昨晚7點多，黃兵在浴室盥洗時，外面同事聽見黄兵大聲呼救聲音，隨即衝入浴室查看，發現黄兵倒地呈昏迷狀態，且沒有呼吸心跳，立即實施CPR急救。

消防隊據報抵達現場，在救護車上給予電擊後，黃兵恢復心跳及呼吸，送往馬偕醫院急救。幸經過急救黃兵生命徵象穩定，並對聲音已有反應，目前加護病房持續治療中。

東部分署表示，避免熱浴室電熱水器再發生電路問題，所屬單位將全面檢整電壓、電線及開關等電路，同時浴室各項電路設施也一併整理，讓官兵盥洗更安全。

另有水電師傅說，大容量電水器通常使用220V的電，若將接地線和其他線配在一起時，就有可能漏電機率增加，且由於熱水器運作功率高，電線也必須要粗，太細恐會不堪負荷燒熔掉。