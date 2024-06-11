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中年婦台南轉運站無故腳踹揮打2路人 警帶回協助就醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市40歲郭姓婦人今天上午7點多，疑因情緒不穩，在北區公園路台南轉運站，在站內用先腳踹50多歲候車婦人，再走出站外用手揮打80多歲路過老太太，警方接獲報案後，立即派員趕赴現場，將郭女子帶回處理，並經郭女同意後協助她到醫院就醫。

網友在台南大小事臉書社群爆料，PO文指出有婦人在台南轉運站用腳踹人，受害者在候車室坐著等待，加害者原本也在角落，後來起身出去，再進來就往受害者出腳，踹到肋骨位置，然後就淡定地走到路邊抽菸，受害者驚魂未定，趕緊聯繫警察到場處理。警察盤問這個加害者時，路人陪同一位自高雄上來的80多歲老奶奶，跟警察說老奶奶也被打。

台南市警五分局接獲報案到場了解，查出郭姓婦人（40歲）在台南轉運站前，疑似情緒不穩，腳踹、揮打2名路過的民眾，並將郭女帶回了解。

警方說，被腳踹及被揮打的兩名婦人，都未受傷，無就醫，當場表示不提告訴，另外郭女身體不適，經郭女同意後，員警協助郭女送醫治療。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

郭姓婦人在台南轉運站腳踹乘客後，被警方帶回協助就醫。記者黃宣翰／翻攝
郭姓婦人在台南轉運站腳踹乘客後，被警方帶回協助就醫。記者黃宣翰／翻攝

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