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影／三重BMW紅線違停…低頭騎車阿姨驚恐撞上 女駕駛飆國罵

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天端午節清晨，有1輛BMW轎車行進間突然靠邊停在巷口早餐店前，後方跟著1名婦人低頭騎機車沒看路，直接追尾撞上。轎車女駕駛主張自己是停車靜止狀態挨撞，警方到場先開1張違規臨停紅線罰單。

監視器錄到，昨天上午8時許，32歲女子駕駛BMW轎車在前，55歲婦人騎機車在後，2車一起從三重區信義街右轉福德北路往台北橋方向行駛，沒多久轎車突然在前方巷口1家早餐店旁靠邊停下，機車沒減速直接撞上，騎士倒地衛受傷。

轎車女駕駛的行車記錄器影像被上傳到網路平台，從畫面中看起來，婦人像極了騎機車低頭違規看手機才撞上轎車。但車禍當時警方到場，婦人堅稱只是低頭查看機車腳踏板物品，未注意車前狀況釀成追撞。

員警當時依交通事故處理流程測繪紀錄，轎車則因違規臨停紅線受罰，可處300元以上600元以下罰鍰。詳細事故原因與肇責比例尚待進一步調查釐清。

新北市三重區昨天端午節清晨，有1輛BMW轎車行進間突然靠邊停在巷口早餐店前，後方跟著1名婦人低頭騎機車沒看路，直接追尾撞上。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天端午節清晨，有1輛BMW轎車行進間突然靠邊停在巷口早餐店前，後方跟著1名婦人低頭騎機車沒看路，直接追尾撞上。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天端午節清晨，有1輛BMW轎車行進間突然靠邊停下，後方跟著1名婦人低頭騎機車沒看路，直接追尾撞上。警方到場先開1張違規臨停紅線罰單給轎車女駕駛。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天端午節清晨，有1輛BMW轎車行進間突然靠邊停下，後方跟著1名婦人低頭騎機車沒看路，直接追尾撞上。警方到場先開1張違規臨停紅線罰單給轎車女駕駛。記者林昭彰／翻攝
挨撞的ＢＭＷ轎車行車記錄器畫面中，婦人像極了騎機車低頭違規看手機才撞上。但她堅稱只是查看機車腳踏板物品。圖／翻攝社會事新聞影音
挨撞的ＢＭＷ轎車行車記錄器畫面中，婦人像極了騎機車低頭違規看手機才撞上。但她堅稱只是查看機車腳踏板物品。圖／翻攝社會事新聞影音
婦人低頭騎機車沒看路，追撞前方進口轎車的瞬間，露出驚恐表情。圖／翻攝社會事新聞影音
婦人低頭騎機車沒看路，追撞前方進口轎車的瞬間，露出驚恐表情。圖／翻攝社會事新聞影音
監視器錄下車禍過程，BMW轎車行進間突然靠邊停下，後方機車沒減速直接追尾撞上。當時前方路口有１輛聯結大卡車，後方擺放交通錐、閃雙黃燈臨停路旁。記者林昭彰／翻攝
監視器錄下車禍過程，BMW轎車行進間突然靠邊停下，後方機車沒減速直接追尾撞上。當時前方路口有１輛聯結大卡車，後方擺放交通錐、閃雙黃燈臨停路旁。記者林昭彰／翻攝

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