台中大里新開張自助餐店氣爆兩員工受傷送醫 店長燒燙傷面積50%

台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，造成店長在內的兩名員工受傷，且店長傷勢比較嚴重，有50%的燒燙傷，已由消防人員送醫，事故原因調查中。

據了解，立元路這家自助餐店新開張，店內裡外還擺放著祝賀開幕的花籃。上午8時許員工正在備餐時，廚房爐火區卻突然發生氣爆。爆炸的威力震破一旁靠陽台的玻璃門，兩名員工當場受傷，其中一人的帽子還被燒得焦黑，且僅剩下部分。

消防局8時21分據報，立即派遣十九甲、國光及大里分隊消防車7輛、救護車1輛，消防人員共14人前往搶救。抵達時自助餐店已自行撲滅火勢，但聞得到瓦斯味，店長全身50%二度燒燙傷，救護處置後送中山附醫急救。