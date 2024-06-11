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台中大里新開張自助餐店氣爆兩員工受傷送醫 店長燒燙傷面積50%

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，造成店長在內的兩名員工受傷，且店長傷勢比較嚴重，有50%的燒燙傷，已由消防人員送醫，事故原因調查中。

據了解，立元路這家自助餐店新開張，店內裡外還擺放著祝賀開幕的花籃。上午8時許員工正在備餐時，廚房爐火區卻突然發生氣爆。爆炸的威力震破一旁靠陽台的玻璃門，兩名員工當場受傷，其中一人的帽子還被燒得焦黑，且僅剩下部分。

消防局8時21分據報，立即派遣十九甲、國光及大里分隊消防車7輛、救護車1輛，消防人員共14人前往搶救。抵達時自助餐店已自行撲滅火勢，但聞得到瓦斯味，店長全身50%二度燒燙傷，救護處置後送中山附醫急救。

消防局說，現場疑為煮食不慎導致瓦斯管線氣爆，到場後已無火煙，燃燒面積約1平方公尺。

台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，現場一片狼藉。圖／台中市消防局提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，現場一片狼藉。圖／台中市消防局提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，員工連帽子都被燒毀。圖／江和樹提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，員工連帽子都被燒毀。圖／江和樹提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆。圖／江和樹提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆。圖／江和樹提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，現場一片狼藉。圖／江和樹提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，現場一片狼藉。圖／江和樹提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，威力震破一旁的玻璃門。圖／江和樹提供
台中市大里區立元路一家新開張的自助餐店廚房，上午疑因煮食不慎，導致瓦斯管線氣爆，威力震破一旁的玻璃門。圖／江和樹提供

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