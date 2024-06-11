影／妙齡女心愛AirPods掉水溝找警察 中警秒變馬蓋先
台中市邱姓女子在5日行經東海大學附近時，不慎將AirPods Pro耳機掉落到水溝內，趕緊向附近的協和派出所求助。警方得知後，化身「馬蓋先」，利用鐵線、木棍、雙面膠等器具，順利將耳機黏起，完成為民服務的工作。
第六警分局協和所在5日晚間6時許，邱姓女子（25歲）跑進派出所求助，邱女稱AirPods Pro耳機因一時不慎，掉落在台灣大道、玉門路交叉口的水溝內，因鐵製水溝蓋厚重，僅靠力量也無法拉起，情急之下才會求助警方。
警員陳秉淇、卓昱丞聽聞後，靈機一動，帶著鐵線、長條木棍和雙面膠等工具，隨邱女前往現場，員警先以鐵線黏貼雙面膠的方式試圖勾取耳機，無奈鐵線太軟而失敗。
兩警在費了一番力氣後，轉而嘗試以木棍尾部黏貼雙面膠黏取耳機，在員警多次嘗試下，只見耳機被木棍黏住，緩緩的從水溝蓋中掏出來，邱女耳機終於失而復得，頻頻向警方致謝。
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