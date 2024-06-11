影／高雄八旬拾荒嬤剪斷招牌銅線 店家報警她喊冤：以為不要的
高雄市杜姓男子8日上午上班發現放在公司前施工的廣告招牌燈管電線遭竊，調監視器發現是一名婦剪下電線帶走遂報警；警方查出是轄區拾荒的82歲蔡姓老婦所為，蔡聲稱以為是他人要丟棄的招牌，警方雖同情其遭遇，因竊盜屬公訴罪，仍將她函送偵辦。
鳳山警分局南成派出所員警8日下午2時許接獲杜姓男子（43歲）報案，指稱放在鳳甲路上公司大門前準備要施工的廣告招牌燈管電線遭竊，損失約300元。
警方透過業者監視器發現，一名婦人騎著單車載回收物，先撿拾地上幾片鐵片後，走近招牌，使用隨身攜帶的工具將電線剪下；經沿線調閱監視器查出是在附近撿拾資源回收的蔡姓老婦人所為。
警方隔天傍晚5時許通知蔡婦到案說明，蔡聲稱以為招牌是店家丟棄不要的東西，想說剪下銅線準備變賣貼補家用，蔡並交出已剝除的銅線電線交給警方；警方雖同情其遭遇，因蔡已涉及竊盜行為，警詢後，依法將她函送偵辦。
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