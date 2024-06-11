1到5月行人路口車禍71件 屏警連3天執法車輛不停讓行人
路口交通繁忙，各種車輛和行人交織，容易導致不同類型行人碰撞事故，根據統計，屏東縣今年1月至5月，行人路口交通事故計發生71件、造成1人死亡、71人受傷。為維護行人安全，屏東縣政府警察局將於12到14日，為期3天加強取締路口車不停讓執法專案。
屏東縣警局交通隊指出，提高行人通行安全，今年6月1日起在屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口、自由路與公園路口等4處易肇事路口，增設取締「車不讓人」違規科技執法設備。
為展現守護路口行人安全決心，針對轄區多事故及違規路口規畫車不停讓行人執法專案，藉此強化汽、機車駕駛及行人交通守法觀念。警察局提醒車輛駕駛人進入路口務必減速慢行，注意行人穿越道有無行人通過，並遵守停讓行人的規定，如汽車前懸、機車與慢車前輪進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬（約3公尺）即違規開罰，將處1200元至6000元的罰鍰。
警察局長戴台㨗強調，嚴正執法的目的不在以罰代教，希望提升車輛駕駛人與行人守法及互相尊重的意識，並遏止僥倖違規心理。
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