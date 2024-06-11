八旬婦看舟賽忘了回家路 南警一眼認出是她…護送返家
86歲陳姓老婦人昨晚到台南市安平區觀看龍舟賽後，坐上計程車在中西區下車後卻忘了家在那，計程車司機報請警方協助，台南市警二分局中正派出所警員張至綱到場，一眼認出她是轄區內曾走失老人，開警車護送她順利回家。
中正派出所警員張至綱、林永謙，昨晚間8點多執行巡邏勤務時，獲報有迷途婦人，接獲李姓計程車司機報案稱，有名老婦人從安平區慶平路龍舟賽會場附近，搭乘他的計程車要返回中西區大勇街住家，但抵達大勇街時發現該婦人疑似有失智情事，下車後婦人在海安路與大勇街口徘徊，請求警方協助。
張至綱到場一看，發現是轄內前曾走失的86歲陳姓婦人。原來她年邁記憶力變差，傍晚去觀賞龍舟錦標賽後想回家卻又找不到路。李姓計程車司機驚呼警察也太厲害了吧，一眼就能認出陳婦，直說「警察真是名副其實的人民保母！」
張至綱表示，熟識轄區住戶是理所當然，何況陳婦前走失也曾處理過，所以看到陳婦身影就能認出，並護送陳姓婦人返回她住處。
台南市警二分局表示，民眾家中若有失智或易走失長輩，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照顧，切勿使其單獨外出，避免類似情事發生，亦可向各直轄市、縣(市)政府警察局鑑識中心(科)或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時辨識身分尋回返家。
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