女子跳墜台南火車站軌道 列車緊急煞車停靠月台北端
一名年約30歲印尼籍女性，疑因與友人爭吵致心情低落，今晚9點多從台南火車站第二月台跳下軌道，經台鐵月台嚮導人員發現後立即通報自強號139次列車煞車，該班列車尚未進站，隨即停靠於台南站月台北端。站務人員4人合力將她拉回月台，列車延誤時間約8分鐘。她臉部擦傷，鐵路警員通報救護車送醫。
據了解，今天是端午連假收假日，在第二月台等候搭火車的旅客很多，並且目擊整個過程，還好台鐵人員和警方處理得當，未釀成不幸意外。
鐵路警察局高雄分局台南分駐所說，上述跳墜軌道行為，已違反鐵路法57條第二項規定，行人 、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行處所。違反者依同法第70條處1萬元以上5萬元以下罰 鍰，如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。
警方呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱 者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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