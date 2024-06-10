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女子跳墜台南火車站軌道 列車緊急煞車停靠月台北端

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

一名年約30歲印尼籍女性，疑因與友人爭吵致心情低落，今晚9點多從台南火車站第二月台跳下軌道，經台鐵月台嚮導人員發現後立即通報自強號139次列車煞車，該班列車尚未進站，隨即停靠於台南站月台北端。站務人員4人合力將她拉回月台，列車延誤時間約8分鐘。她臉部擦傷，鐵路警員通報救護車送醫。

據了解，今天是端午連假收假日，在第二月台等候搭火車的旅客很多，並且目擊整個過程，還好台鐵人員和警方處理得當，未釀成不幸意外。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所說，上述跳墜軌道行為，已違反鐵路法57條第二項規定，行人 、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行處所。違反者依同法第70條處1萬元以上5萬元以下罰 鍰，如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。

警方呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱 者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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印尼女子跳落台南火車站軌道，站務人員通知自強號列車煞車停靠月台北端，4人合力將她救上月台送醫。圖／翻攝自黑色豪門企業臉書社群
印尼女子跳落台南火車站軌道，站務人員通知自強號列車煞車停靠月台北端，4人合力將她救上月台送醫。圖／翻攝自黑色豪門企業臉書社群

台南 火車站

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