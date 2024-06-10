遊戲片被摸走店家公布影像「限3天歸還」 男變賣前就被抓

高雄市新興區一家專門賣二手遊戲片的店家，上月30日晚間發現店內二手遊戲片少了3片，調閱監視器發現是身穿藍上衣的中年男子所為，直接在官網公布影像，指「這個男人太狠了」，並限3天內歸還；網友指應該肉搜報警，後店家報案，警方今循線查獲涉案的詹姓男子，追回贓物，依竊盜罪送辦。

高雄NS電玩臉書官網5天前在臉書官網貼文附上影片，文中指出，注意看這個男人太狠了，5月30日19：43在大統五福店摸走二手遊戲片；店家指，已掌握偷竊者的長相跟行竊影片，強調希望單純是誤會，可能對方只是想拿給門口的朋友看，剛好忘了拿回來，並限3天內歸還遊戲，既往不咎，若不歸還將報警，屆時您將負起法律責任，人生會有污點。

影片中指見一名身穿藍色上衣的中年男子，在店裡閒晃後，趁店家忙於服務其他客人之際，趁隙竊走遊戲後，若無其事地離去。

有網友好奇詢問，「哪一款遊戲那麼好玩？讓他毫不猶豫的轉身離開」；有網友認為「連二手遊戲都買不起嗎，要用偷的」、「直接報警了，這樣子都是慣犯」、「應該肉搜，報警」。

轄區新興警分局指出，店家遭竊三片遊戲卡，約損失3900元，五福所於6月5日依規定受理後，隨即擴大調閱路口監視器，查出是慣竊詹姓男子（65歲）所為。

詹聲稱因缺錢偷遊戲片想變賣，但還未售出警方就找上門，警方追回贓物歸還店家，警詢後，依竊盜罪函送偵辦。

詹姓男子在高市新興區一家電玩店順手牽羊竊走3片價值3900元的遊戲片，店家公布影像，要求自首歸還。圖／取自高雄NS電玩臉書官網 詹姓男子在高市新興區一家電玩店順手牽羊竊走3片價值3900元的遊戲片，店家公布影像，要求自首歸還。圖／取自高雄NS電玩臉書官網