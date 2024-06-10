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高雄轎車蛇行超車 騎士故意擋車拍下？網酸：猴遇猴分外眼紅
高雄市一輛轎車在大寮區會結一路沿路蛇行超車，被前方機車騎士的行車記錄器拍下，PO上網路社團指「此車在林園很有名」，雖有不少網友附和，但也有網友指拍片者也違規，是「猴子遇到猴子，分外眼紅」；警方指，已接獲民眾檢舉，將依法開單。
臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」今貼出一則影片，指見一輛轎車為了超車，沿路蛇行，跨越雙黃線，原PO指，這輛車在林園區很有名。
影片貼出後，引起網友熱議，不少網友認為拍片者也有問題，指「對方確實是三寶，但是原po你一直晃來晃去，你騎在中間即可，對方違規再檢舉就好」、「前車明顯故意擋車，行跡惡劣還無自覺，貼上網是討罵的嗎？」、「看起來根本是兄弟出門」、「兩位要在林園一、二名次上分個高下」、「猴子遇到猴子，分外眼紅啊」。
轄區林園警分局指出，有關網傳車輛於路中蛇行超車一案，經查已接獲民眾檢舉，檢視畫面中轎車駕駛是在7日於會結一路的違規行為。
警方指出，駕駛已違反道路交通管理處罰條例第45條1項12款，任意駛出邊線，或任意跨越兩條車道行駛的規定，將開出可處新台幣600元至1800元的罰鍰，將通知車主到案依法掣單。
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