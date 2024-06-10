女子身體不適下火車想買飲料 竟意外跌落月台卡縫隙
台鐵斗六火車站月台昨天上午發生一起遊客從月台跌落意外，一名女子疑因身體不適從月台跌落，幸當時火車已停妥，女子卡在列車與月台縫隙間，站外人員與現場旅客合力將其救出送醫，女子身上多處挫傷，幸無大礙。
臉書社群「社會事新聞影音」有民眾上傳影片，影片中可看見一名女子卡在列車與月台縫隙間，眾人合力欲將其拉出。
台鐵斗六站長陳重任證實該起意外是昨天上午8時52分左右在斗六站發生，該名女子抵達斗六站後，因身體不適，想前往月台上的飲料販賣機購買飲料，不慎從月台跌落，旅客立刻通知列車長及站務人員，並和現場旅客將其救起。
女子被救起時身上有多處挫傷，意識清楚。台鐵公司及鐵路警察呼籲，民眾在月台候車時應避免靠近月台邊，以免發生不慎跌落意外。
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