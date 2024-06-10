影／宜蘭汽機車對撞！騎士噴飛衝民宅傷重不治 駕駛：真的沒看到

宜蘭市南津路與環市南路口今下午發生轎車與機車對撞車禍，機車被撞噴飛到路旁民宅，連紐澤西護欄也被撞倒，造成41歲廖姓騎士全身重傷，不省人事，送醫搶救不治，肇事原因正由警方釐清中。

據了解，轎車上一行人是從新竹來宜蘭，3天兩夜之旅結束後，今天下午準備回程途中，未料下午12點半左右經由導航，行經南津路準備左轉環市南路口時，對向來了一輛直行的機車，撞上正要左轉的轎車。

轎車與機車對撞後，41歲廖姓機車騎士（花蓮人）噴飛到路旁民宅，衝擊力道過猛，連民宅前的紐澤西護欄也被撞倒，騎士當場沒有心跳呼吸，送醫檢查右胸氣血胸、右大腿變形及下體嚴重受傷，下午14:01宣告死亡。

45歲佟姓轎車駕駛（新竹人）經檢測無酒駕，他表示，對方車騎的很快，他當天真的沒有看到，妻子緊急提醒前方有機車時，已經撞上來了。