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影／宜蘭汽機車對撞！騎士噴飛衝民宅傷重不治 駕駛：真的沒看到

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市南津路與環市南路口今下午發生轎車與機車對撞車禍，機車被撞噴飛到路旁民宅，連紐澤西護欄也被撞倒，造成41歲廖姓騎士全身重傷，不省人事，送醫搶救不治，肇事原因正由警方釐清中。

據了解，轎車上一行人是從新竹來宜蘭，3天兩夜之旅結束後，今天下午準備回程途中，未料下午12點半左右經由導航，行經南津路準備左轉環市南路口時，對向來了一輛直行的機車，撞上正要左轉的轎車。

轎車與機車對撞後，41歲廖姓機車騎士（花蓮人）噴飛到路旁民宅，衝擊力道過猛，連民宅前的紐澤西護欄也被撞倒，騎士當場沒有心跳呼吸，送醫檢查右胸氣血胸、右大腿變形及下體嚴重受傷，下午14:01宣告死亡。

45歲佟姓轎車駕駛（新竹人）經檢測無酒駕，他表示，對方車騎的很快，他當天真的沒有看到，妻子緊急提醒前方有機車時，已經撞上來了。

事發後熱心民眾貼文提醒車禍，網友留言說，「路怎麼大條還能撞在一起」、「想彎就彎，直行的也覺得對方會讓，結果就撞一起了」、「看照片中的轎車切西瓜了」。車禍原因由警方調查中。

宜蘭市南津路與環市南路口發生機車與轎車對撞，騎士噴飛撞到一旁民宅前，傷重不治。記者戴永華／翻攝
宜蘭市南津路與環市南路口發生機車與轎車對撞，騎士噴飛撞到一旁民宅前，傷重不治。記者戴永華／翻攝
宜蘭市南津路與環市南路口發生嚴重車禍，轎車在左轉彎時與機車對撞，騎士噴飛衝民宅，全身傷重不治。圖／翻攝路口監視器畫面
宜蘭市南津路與環市南路口發生嚴重車禍，轎車在左轉彎時與機車對撞，騎士噴飛衝民宅，全身傷重不治。圖／翻攝路口監視器畫面
宜蘭市南津路口機車與轎車對撞，騎士噴飛撞到一旁民宅前，傷重不治。記者戴永華／翻攝
宜蘭市南津路口機車與轎車對撞，騎士噴飛撞到一旁民宅前，傷重不治。記者戴永華／翻攝
宜蘭市南津路與環市南路口發生嚴重車禍，轎車在左轉彎時與機車對撞，騎士噴飛衝民宅，全身傷重不治。圖／翻攝路口監視器畫面
宜蘭市南津路與環市南路口發生嚴重車禍，轎車在左轉彎時與機車對撞，騎士噴飛衝民宅，全身傷重不治。圖／翻攝路口監視器畫面
宜蘭市南津路與環市南路口發生嚴重車禍，轎車在左轉彎時與機車對撞，騎士噴飛衝民宅，全身傷重不治。圖／宜蘭知識+臉書
宜蘭市南津路與環市南路口發生嚴重車禍，轎車在左轉彎時與機車對撞，騎士噴飛衝民宅，全身傷重不治。圖／宜蘭知識+臉書
宜蘭市南津路與環市南路口發生嚴重車禍，轎車在左轉彎時與機車對撞，騎士噴飛衝民宅前的紐澤西護欄，全身傷重不治。圖／讀者提供
宜蘭市南津路與環市南路口發生嚴重車禍，轎車在左轉彎時與機車對撞，騎士噴飛衝民宅前的紐澤西護欄，全身傷重不治。圖／讀者提供

宜蘭 車禍 騎士

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