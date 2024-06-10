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影／台鐵斗六站「女乘客身體不適」跌落月台 列車長與乘客齊力救人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台鐵斗六站昨天上午9時許，發生一名女乘客跌落月台的意外，有民眾拍下過程，上傳網路社群，鐵路警察局台中分局表示，該名女乘客年約30歲，欲往月台買飲料時，身體不適跌落月台，送醫治療後無礙。

鐵路警察局台中分局表示，影片是在「社會事新聞影音」流傳，案發時間是昨天上午9時許，因斗六派出所備勤員警聽聞救護車鳴笛聲停在駐地外，主動前往查看發現為一名女乘客，年約30歲在台鐵斗六站月台跌落。

經查，該名女乘客是抵達台鐵斗六站下車，案發時自覺身體不適，欲前往月台飲料販賣機購買飲品，未料因身體不適步履蹣跚不慎跌落月台，無外力介入情事，該民眾身體多處擦挫傷，意識清楚，由警方通知家屬，並同日上午9時18分送往醫院。

經查，當時列車長與站務員、其他乘客都在月台上協助該名女乘客脫困，因此列車不會啟動，未衍生其他意外。

鐵路警察局呼籲，民眾候車時避免靠近月台邊，如發現身體不適可立即求救站務員或向他人尋求協助，以避免憾事發生。

台鐵斗六站昨天有一名女乘客跌落月台，列車長與乘客合力協助女子脫困。圖／摘自社會事新聞影音
台鐵斗六站昨天有一名女乘客跌落月台，列車長與乘客合力協助女子脫困。圖／摘自社會事新聞影音

台鐵 斗六 警察

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