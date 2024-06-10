陸男駕駛稱「投奔自由」快艇直驅淡水河口 渡船頭上岸被捕
新北市淡水渡船頭9日上午11時許，竟然出現1名大陸籍中年男子駕駛快艇靠岸，海巡署表示該船出現在淡水外海6浬即全程監控掌握，第一時間逮捕該名自稱要「投奔自由」的男子，偵訊後移送士林地檢署。
據了解，這艘不到5噸的小型快艇，疑自福建省福州港出發附掛在大船，之後於淡水外海脫離大船，從淡水河口直驅而入，衝到遊客如織的淡水渡船頭，甚至傳言撞到淡水、八里之間交通渡船，目擊民眾立即打118通報海巡署。
海巡署指出，北部分署9日於淡水外海6浬發現可疑目標，即全程監控掌握，第三（桃竹）巡防區亦接獲民眾打118通報，第一時間派員抵達現場，當場逮捕1名年約60歲大陸籍人士，並扣留1艘陸籍小艇。
第八岸巡隊製作完筆錄，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、入出國及移民法移送士林地檢署，檢察官訊後裁定收容，詳細案情包括動機等細節，由地檢署調查中。
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