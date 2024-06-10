蟬聯龍舟競賽多次冠軍 新竹市消防局今年這原因棄賽

新竹市端午節龍舟競賽今天在南寮舊漁港展開，超過800位選手，67支隊伍齊聚一堂，為爭奪最高榮譽全力以赴，不過蟬聯龍舟競賽多次冠軍的新竹市消防局卻突然棄賽，據悉因為晴空匯火警造成2消防員殉職，有人認為值此氛圍，還是不要參加為宜。新竹市消防局表示，因局裡有不同聲音，為維護消防局團結，龍舟賽成員討論後決定退賽。

據了解，晴空匯火警造成金山分隊消防員李詠真與周立鑫殉職，當時有基層消防員認為，晴空匯大火意外奪走2名消防員性命，同仁都還沉浸在悲傷當中，高層卻下令加強龍舟訓練，而不是加強火場基礎訓練，認為消防局高層的決策「不太恰當」。新竹市消防局長李世恭當時也在4日記者會上回應：「我總不可能在這個時間點，他們（龍舟隊員）說願意繼續，我卻說不要了」。

李世恭強調，關於龍舟賽，第一時間就請訓練科長、龍舟訓練教官，跟著24位龍舟訓練同仁，有先詢問這些隊員的意思、要不要繼續參加比賽，因為龍舟隊訓練已經長達快2個月，同仁反映還是想參加完龍舟比賽。

李世恭說，他並未說要加強訓練，而是龍舟隊持續既有的訓練。他認為，外界也許可能會覺得划龍舟跟消防沒有關係，但實際上划龍舟代表的是團隊的榮譽、向心力、團結的力量。