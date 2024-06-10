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住家周遭公園被拉封鎖線 高雄男「點火解封」驚動警消
高雄朱姓男子看到家從小玩到大的公園溜滑梯被拉上封鎖線，喝完酒後拿打火機點燃黃色封鎖線，結果火勢卻延燒，差點燒到公園器材，火勢撲滅後，警消在現場扣得作案用打火機，循線逮到涉嫌縱火的朱男，但法官認為火勢僅燃燒封鎖線，並無致生公共危險疑慮，判朱男無罪。
判決指出，前年12月3日晚間11時許，小港分局員警巡邏經過小港區平和東路與平和南路口公園時，看到公園內竄出火光，員警隨即停車，並通報消防人員到場滅火。
警消撲滅火勢後，在現場扣得作案用打火機，循線查緝涉案的朱男到案，檢警偵訊時，朱男否認要燒毀公園，稱他從小就跟家人在公園散步，看到遊樂器材被拉封鎖線，以為設施要拆了，覺得難過才用打火機燒壞封鎖線，想要把封鎖線拆掉。
朱男還強調，他有在現場確認火勢沒有延燒才離開，並沒有要縱火燒毀公園設施，但檢方不採信，偵結後依放火罪起訴朱男。
法院審理時，法官認為，放火罪構成要件為除須具備放火燒燬物品之故意外，還要具備「致生公共危險」，依一般社會通念，須有延燒至目的物以外之物的狀況，若未生具體公共危險，自難論以該罪。
法官依據目擊證人證詞及警方說法，認為火勢僅在封鎖線燃燒，員警也沒有上前撲滅，等到消防人員抵達時，火勢就自行熄滅；另依據現場燃燒後狀況，遊樂設施僅有燒融的殘屑掉落於平台上，本體無明顯燃燒現象，燒痕侷限於「溜滑梯平台」處附近。
法官認定，朱男點燃黃色封鎖線，但遊樂設施本體無明顯燃燒現象，顯見造成火勢不大，周遭也無易燃物品延燒，且未產生濃煙，與放火罪客觀構成要件有別，判他無罪。
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