掉手機撞斷消防栓 蘆洲轎車下巴也掉了

新北市蘆洲區中原路，今天清晨6時許有1支消防栓被轎車撞斷，水流滿地。27歲許姓肇事駕駛聲稱因為開車途中，手機掉落要撿起來，沒注意車子滑向路旁，幸好沒撞上房屋騎樓柱子，但轎車的前保險桿已撞到脫落。

稍後由自來水公司派員維修，相關費用將求償，交通事故的部分則由警方調查處理。新北市消防局第三大隊大隊長陳志德指出，若發生車禍造成人員受傷，應立即撥打119請救護人員協助檢傷，切勿勉強繼續駕駛，以免有隱藏性傷害。 許姓男子今天清晨開車路過蘆洲區中原路，自稱手機掉落要撿起來，沒注意車子滑向路旁，撞斷消防栓，警方獲報到場處理。記者林昭彰／翻攝 許姓男子今天清晨開車路過蘆洲區中原路，自稱手機掉落要撿起來，沒注意車子滑向路旁，撞斷消防栓，車的前保險桿也撞到脫落。記者林昭彰／翻攝