快訊

青鳥行動登時報廣場「水很深」 設計師自爆：被利用後無預警踢出群組

端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

掉手機撞斷消防栓 蘆洲轎車下巴也掉了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區中原路，今天清晨6時許有1支消防栓被轎車撞斷，水流滿地。27歲許姓肇事駕駛聲稱因為開車途中，手機掉落要撿起來，沒注意車子滑向路旁，幸好沒撞上房屋騎樓柱子，但轎車的前保險桿已撞到脫落。

稍後由自來水公司派員維修，相關費用將求償，交通事故的部分則由警方調查處理。新北市消防局第三大隊大隊長陳志德指出，若發生車禍造成人員受傷，應立即撥打119請救護人員協助檢傷，切勿勉強繼續駕駛，以免有隱藏性傷害。

許姓男子今天清晨開車路過蘆洲區中原路，自稱手機掉落要撿起來，沒注意車子滑向路旁，撞斷消防栓，警方獲報到場處理。記者林昭彰／翻攝
許姓男子今天清晨開車路過蘆洲區中原路，自稱手機掉落要撿起來，沒注意車子滑向路旁，撞斷消防栓，警方獲報到場處理。記者林昭彰／翻攝
許姓男子今天清晨開車路過蘆洲區中原路，自稱手機掉落要撿起來，沒注意車子滑向路旁，撞斷消防栓，車的前保險桿也撞到脫落。記者林昭彰／翻攝
許姓男子今天清晨開車路過蘆洲區中原路，自稱手機掉落要撿起來，沒注意車子滑向路旁，撞斷消防栓，車的前保險桿也撞到脫落。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

端午節台南天雨路滑 轎車失控自撞車頭全毀

騎士摔車…家屬PO網控轎車轉彎肇逃引憤慨 警揭真相：是駕駛報警的

驚悚畫面曝光…婦騎自行車不慎自摔 遭右轉轎車輾過「卡車底傷重不治」

天降瓷磚雨！高雄轎車慘遭砸現場畫面曝光 警方發現「禍首」留了紙條

相關新聞

深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

新北市1名19歲陳姓男子，今天凌晨3時許被發現全身是傷倒臥在板橋區信義路巷弄。救護人員趕抵發現陳男無呼吸心跳，經送醫急救...

三峽婦人炸豬油 炸到廚房失火人送醫

新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙...

德籍教授遊太魯閣失聯逾2個月 兒子赴花蓮供DNA建檔

德籍男子Ralf Klaunitzer自3月26日到花蓮太魯閣國家公園旅遊，卻從此失聯，警方透過手機定位，發現都在天祥地...

基隆山崩傳休旅車被土石掩埋 開挖清空後沒看到車虛驚一場

台2線基隆市北寧路山壁坍方，全線交通整整中斷7天。原本傳出有輛休旅車被土石掩埋，但工程人員昨清完路面土石，並沒有看到車子...

光線昏暗下看到這支怪菸 員警好眼力毒蟲栽了

彰化縣39歲賴姓男子在超商停車，疑似在車上吸食毒品，巡邏員警號感到可疑上前盤查，眼尖看見賴男香菸盒裡有一支特別皺的菸，要...

高雄賊闖空門從車庫直上2樓行竊 女屋主午睡渾然未覺

無業的張姓和黃姓男子近日專挑高雄民宅行竊，1日上午張見鳳山區許姓男子住家大門未鎖，侵入屋內，黃在外把風，得手6200元現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。