三峽婦人炸豬油 炸到廚房失火人送醫
新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙和乾粉造成輕微嗆傷，由救護車送醫診治觀察。
消防局昨天下午1時49分接獲大樓住宅火警通報，派遣3個分隊人車趕赴三峽區中山路某社區，隊員抵達9樓起火戶時，女屋主已自行撲滅火勢，她說剛剛在廚房炸豬油，油鍋起火，火苗被吸入抽油煙機，結果連上方櫥櫃也燒了起來。
婦人趕緊衝到門外拿社區公用滅火器，迅速撲滅火勢並通報119，但是她因為吸入過多濃煙和滅火器的乾粉，造成輕微嗆傷，由救護車預防性送往三峽恩主公醫院急診室觀察治療。
新北市消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，排油煙機及排油煙管均應定期清潔，清除內部累積油垢，避免使用瓦斯爐火時，排油煙管內部油垢因高溫起火燃燒。瓦斯爐口附近不宜放置可燃物，烹飪時鍋具內湯水不要放太滿，避免外溢熄滅爐火，易造成瓦斯外洩。
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