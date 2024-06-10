快訊

青鳥行動登時報廣場「水很深」 設計師自爆：被利用後無預警踢出群組

端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

三峽婦人炸豬油 炸到廚房失火人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙和乾粉造成輕微嗆傷，由救護車送醫診治觀察。

消防局昨天下午1時49分接獲大樓住宅火警通報，派遣3個分隊人車趕赴三峽區中山路某社區，隊員抵達9樓起火戶時，女屋主已自行撲滅火勢，她說剛剛在廚房炸豬油，油鍋起火，火苗被吸入抽油煙機，結果連上方櫥櫃也燒了起來。

婦人趕緊衝到門外拿社區公用滅火器，迅速撲滅火勢並通報119，但是她因為吸入過多濃煙和滅火器的乾粉，造成輕微嗆傷，由救護車預防性送往三峽恩主公醫院急診室觀察治療。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，排油煙機及排油煙管均應定期清潔，清除內部累積油垢，避免使用瓦斯爐火時，排油煙管內部油垢因高溫起火燃燒。瓦斯爐口附近不宜放置可燃物，烹飪時鍋具內湯水不要放太滿，避免外溢熄滅爐火，易造成瓦斯外洩。

新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙和乾粉造成輕微嗆傷，由救護車送醫診治觀察。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙和乾粉造成輕微嗆傷，由救護車送醫診治觀察。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙和乾粉造成輕微嗆傷，由救護車送醫診治觀察。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙和乾粉造成輕微嗆傷，由救護車送醫診治觀察。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

嘉義知名餐廳驚傳失火！「大林狗尾雞」廚房全燒毀 無人員受傷受困

正隆第30座紙圖書館進駐百年小學三峽成福國小

樓頂狂冒黑煙…台南4樓透天厝雜物燃燒失火 起火原因待釐清

客人濃煙中吃麵！新宿拉麵店失火未疏散 網痛批：賺錢比火災重要？

相關新聞

深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

新北市1名19歲陳姓男子，今天凌晨3時許被發現全身是傷倒臥在板橋區信義路巷弄。救護人員趕抵發現陳男無呼吸心跳，經送醫急救...

三峽婦人炸豬油 炸到廚房失火人送醫

新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙...

德籍教授遊太魯閣失聯逾2個月 兒子赴花蓮供DNA建檔

德籍男子Ralf Klaunitzer自3月26日到花蓮太魯閣國家公園旅遊，卻從此失聯，警方透過手機定位，發現都在天祥地...

基隆山崩傳休旅車被土石掩埋 開挖清空後沒看到車虛驚一場

台2線基隆市北寧路山壁坍方，全線交通整整中斷7天。原本傳出有輛休旅車被土石掩埋，但工程人員昨清完路面土石，並沒有看到車子...

光線昏暗下看到這支怪菸 員警好眼力毒蟲栽了

彰化縣39歲賴姓男子在超商停車，疑似在車上吸食毒品，巡邏員警號感到可疑上前盤查，眼尖看見賴男香菸盒裡有一支特別皺的菸，要...

高雄賊闖空門從車庫直上2樓行竊 女屋主午睡渾然未覺

無業的張姓和黃姓男子近日專挑高雄民宅行竊，1日上午張見鳳山區許姓男子住家大門未鎖，侵入屋內，黃在外把風，得手6200元現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。