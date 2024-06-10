三峽婦人炸豬油 炸到廚房失火人送醫

新北市三峽區昨天有1名婦人在家裡炸豬油，炸到油鍋起火向上延燒至油煙機和櫥櫃，幸好及時拿滅火器撲滅，婦人則因為吸入過多濃煙和乾粉造成輕微嗆傷，由救護車送醫診治觀察。

消防局昨天下午1時49分接獲大樓住宅火警通報，派遣3個分隊人車趕赴三峽區中山路某社區，隊員抵達9樓起火戶時，女屋主已自行撲滅火勢，她說剛剛在廚房炸豬油，油鍋起火，火苗被吸入抽油煙機，結果連上方櫥櫃也燒了起來。

婦人趕緊衝到門外拿社區公用滅火器，迅速撲滅火勢並通報119，但是她因為吸入過多濃煙和滅火器的乾粉，造成輕微嗆傷，由救護車預防性送往三峽恩主公醫院急診室觀察治療。