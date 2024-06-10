德籍教授遊太魯閣失聯逾2個月 兒子赴花蓮供DNA建檔
德籍男子Ralf Klaunitzer自3月26日到花蓮太魯閣國家公園旅遊，卻從此失聯，警方透過手機定位，發現都在天祥地區，持續在沿線熱門步道、景點找尋未果。Klaunitzer的2位兒子昨天到太魯閣，期盼父親平安返家，警方則採集他們的口腔黏膜、DNA建檔，未來若找到人能快速比對。
失蹤的德籍男子Klaunitzer是教授，年約57歲，金髮、戴眼鏡，身高約170公分，身形偏瘦，3月25日搭車到花蓮旅遊，隔天早上身穿黑色上衣與天藍色短褲，搭乘台灣好行前往太魯閣遊玩，當天約上午9時抵達天祥站，後來卻失聯，讓德國的家屬十分焦急。
新城警分局追查Klaunitzer的下落，經調閱他的手機通訊記錄，發現3月26日至4月3日上午7時在花蓮發生強震前，手機位址都在秀林鄉天祥地區，警方連日在天祥地區山莊、工寮、綠水步道、文山溫泉、白楊步道等處找尋，卻都沒有發現，訪查轄區旅宿業者也未果。
Klaunitzer2位兒子昨天抵達花蓮，先接受警方採集口腔黏膜、DNA建檔，隨後前往太魯閣地區，在太魯閣口稍作停留，再前往砂卡礑東端入口，祈禱父親能平安返家，隨即搭火車離開花蓮。
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