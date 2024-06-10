台中北屯華廈女子墜樓亡...疑非社區住戶闖入警待釐清
台中市北屯區國強街一棟華廈，在今天上午10時許，傳出女子墜樓意外，救護車到場時，女子已無生命跡象，送醫不治，警方查出，女子是60歲劉姓女子，不是該棟華廈住戶，為何會在該處墜樓，今將聯絡死者家屬，報請檢察官相驗釐清。
台中市消防局在今天上午10時許獲報，北屯區國強街一棟華廈有人墜落中庭，救護車到場時，一名年約60歲的女子倒臥該處，經送醫後，仍宣告不治。
警方到場調查，查出死者是60歲劉姓女子，但非該棟社區住戶，登記住址在北屯區他處，但案發前進入該棟華廈後，疑從4樓梯間墜落中庭，詳細案發經過，將調閱周邊監視器、訪查證人，報請檢察官相驗，通知家屬釐清。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言