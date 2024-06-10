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台中北屯華廈女子墜樓亡...疑非社區住戶闖入警待釐清

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區國強街一棟華廈，在今天上午10時許，傳出女子墜樓意外，救護車到場時，女子已無生命跡象，送醫不治，警方查出，女子是60歲劉姓女子，不是該棟華廈住戶，為何會在該處墜樓，今將聯絡死者家屬，報請檢察官相驗釐清。

台中市消防局在今天上午10時許獲報，北屯區國強街一棟華廈有人墜落中庭，救護車到場時，一名年約60歲的女子倒臥該處，經送醫後，仍宣告不治。

警方到場調查，查出死者是60歲劉姓女子，但非該棟社區住戶，登記住址在北屯區他處，但案發前進入該棟華廈後，疑從4樓梯間墜落中庭，詳細案發經過，將調閱周邊監視器、訪查證人，報請檢察官相驗，通知家屬釐清。

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台中市北屯區國強街一棟華廈在今天上午傳出女子墜樓意外，但女子非該處住戶。圖／讀者提供
台中市北屯區國強街一棟華廈在今天上午傳出女子墜樓意外，但女子非該處住戶。圖／讀者提供

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