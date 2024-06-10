基隆山崩傳休旅車被土石掩埋 開挖清空後沒看到車虛驚一場

台2線基隆市北寧路山壁坍方，全線交通整整中斷7天。原本傳出有輛休旅車被土石掩埋，但工程人員昨清完路面土石，並沒有看到車子，證實是誤傳，虛驚一場。這起山崩共造成2人受傷、9輛汽車和2輛機車受損。

基隆北寧路在潮境公園路段3日下午2點半左右發生山崩，大量土石崩落到車道上，造成交通中斷。公路局空拍測量坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體大，原本預估11日通車，但經動員人力和機具搶修，昨天將土石全數清除，清運量共計1萬3248立方，並在今天凌晨重鋪路面。

交通部長李孟諺今天上午10點多和基隆市長謝國樑、立委林沛祥等人到場了解搶修進度。公路局長陳文瑞說，北寧路靠山坡路側有堆放混凝土塊，並以水泥護欄隔出6公尺的緩衝區，防護行車安全，並在坡面穩固工程前，會安排人力在平浪橋監看坡面，以防萬一。

李孟諺肯定工程人員辛勞，因為現況也能供人車通行，因此決定提前在今天下午2點通車。台2線的車道原本設計為3.5公尺，但因設置緩衝區，車道縮減為3公尺，時速限制將調降到25公里。

山崩發生時，瑞芳往基隆方向車道上有2輛小貨車、1輛休旅車和1輛機車，遭受由上往下滑動的土石撞擊。1輛小貨車和休旅車被土石橫推到路外自行車道，王姓貨車司機受傷，休旅車內一對男女未受傷。另1輛小貨車被土石推落海岸，陳姓貨車司機受傷，機車倒在路旁。

山崩地點的北寧路另一處是小型停車場，場內有6輛汽車和1輛機車受損。其中計程車內的鄧姓夫妻受困車內，經旁人協助從車窗脫身，兩人有輕微外傷，未就醫。