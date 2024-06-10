高雄賊闖空門從車庫直上2樓行竊 女屋主午睡渾然未覺
無業的張姓和黃姓男子近日專挑高雄民宅行竊，1日上午張見鳳山區許姓男子住家大門未鎖，侵入屋內，黃在外把風，得手6200元現金；同日下午，張大喇喇潛入前鎮區民宅一樓車庫，直上2樓行竊，當時女屋主午睡渾然未覺，被偷走3萬餘元；警方循線於前天查出兩人涉案，逮捕歸案。
家住鳳山區自強一路的許姓男子（58歲）因住家大門未上鎖遭竊賊闖入，放在褲子內的6200元現金不翼而飛報警。
警方調閱監視器查看，發現兩名竊賊共乘機車，在自強一路一整排透天厝前尋找下手目標，發現被害人大門未上鎖，一人進屋行竊，一人在外把風，得手後飛車離去。
無獨有偶，同日下午近3時許，位於前鎮區鎮海路一處民宅也遭竊賊闖空門，章姓女屋主報警，指當時正在睡午覺，有竊賊闖入，偷走她放有3萬餘元的黑色手提包，轄區警方調監視器畫面，發現一人大喇喇從被害人住家走進，短短2、3分鐘後得手逃逸。
鳳山五甲所員警連日調監視器追查，鎖定張姓男子（52歲）及黃姓男子（48歲）涉案，前天傍晚5時通知2人到案說明，經出示相關監視器畫面後，兩人坦承犯行，前鎮警方獲悉後，前往清案，發現是張男獨自犯案，兩被害人的損失財物已被犯嫌花用殆盡；警詢後依竊盜罪嫌函送偵辦。
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