高雄賊闖空門從車庫直上2樓行竊 女屋主午睡渾然未覺

無業的張姓和黃姓男子近日專挑高雄民宅行竊，1日上午張見鳳山區許姓男子住家大門未鎖，侵入屋內，黃在外把風，得手6200元現金；同日下午，張大喇喇潛入前鎮區民宅一樓車庫，直上2樓行竊，當時女屋主午睡渾然未覺，被偷走3萬餘元；警方循線於前天查出兩人涉案，逮捕歸案。

家住鳳山區自強一路的許姓男子（58歲）因住家大門未上鎖遭竊賊闖入，放在褲子內的6200元現金不翼而飛報警。

警方調閱監視器查看，發現兩名竊賊共乘機車，在自強一路一整排透天厝前尋找下手目標，發現被害人大門未上鎖，一人進屋行竊，一人在外把風，得手後飛車離去。

無獨有偶，同日下午近3時許，位於前鎮區鎮海路一處民宅也遭竊賊闖空門，章姓女屋主報警，指當時正在睡午覺，有竊賊闖入，偷走她放有3萬餘元的黑色手提包，轄區警方調監視器畫面，發現一人大喇喇從被害人住家走進，短短2、3分鐘後得手逃逸。