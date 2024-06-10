北市醉漢持刀打架滋事 警速壓制逮捕送辦

北市大安區昨天發生打架糾紛，警方獲報到場發現，疑為30歲李男酒醉持刀械要攻擊另一方不認識的32歲陳男，雙方人馬發生肢體衝突，全案詢後將李男依涉殺人未遂等罪送辦。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所昨晨4時30分許接獲110報案，稱轄內敦化南路一段有打架糾紛，立即派遣線上警力馳赴現場處理。

警方到場就見雙方人馬情緒激動、對峙，立即喝令眾人配合，並以優勢警力控制現場，初步了解甲方為30歲李男、22歲曹男和18歲傅男，乙方人馬則為32歲陳男和31歲林男，雙方因酒後產生糾紛所致。

經調查得知，雙方互不相識，疑因李男酒醉後持刀械等物要攻擊陳男，雙方人馬隨即衍生肢體衝突，並造成陳男頭部、右耳有穿刺傷和劃傷等傷勢。

現場也查獲刀械1把、膠質狼牙棍棒1支、辣椒水1瓶等證物。

警方將在場5名涉案者帶回派出所釐清案情，全案詢後將李男依涉殺人未遂、恐嚇、傷害等罪移送台北地檢署偵辦。