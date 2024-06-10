高雄搶車位案例掀網友正反論戰 警方認定是「他」違規

張姓網友開車行經高雄鼓山區篤敬路，與一輛「人肉佔位」的廂型車發生搶位糾紛，張男將過程放上網路，但網友一面倒認為廂型車是在旁邊候位，「難不成要並排等車位？」也有人認為車位應已先來後到為主，引起網友正反論戰，不過警方檢視過程影片，認定是廂型車違規，將通知車主說明。

張姓網友在臉書社團「爆料公社」分享貼文，指他在路上找尋車位時，行經鼓山區篤敬路、文信路口時，看見路口處有停著一台車子在那裡，一開始以為他只是暫停在那裡，後來左彎至篤敬路，看到有轎車從停車格駛出，他便放慢速度等對方出來。

但張男準備往後倒車停進車格時，旁邊卻冒出一位年輕人，原本停在路口的廂型車也跟隨至張男轎車後面，隨即「右切」準備駛進停車格，對方稱自己早就在等車位，雙方就在車格外僵持，最終張男認輸駛離。

張男發文質疑，「就知道這台車子要出去了還停那麼遠，我怎麼知道他們在等這個停車格？」、「這樣是我的不對還是對方不對」，貼文一出，掀起網友正反論戰。

有網友看到張男行車紀錄器畫面，認為該輛廂型車早停在路口處，應是真的在等車格的車輛駛離，「難不成要並排在路上等車位？」、「沒有並排阻礙交通，知道原委後何必為難對方」、「單線道雙黃線，很難論對錯，若並排等車還可能吃上罰單」。

但也有網友認為，「車位本來就是先搶先贏，若不能並排，就要多繞幾圈」、「該輛廂型車也是在路口紅線違停等位，也違規了」、「正常情況是持續繞」。

對於網路搶占車位的正反論戰，鼓山警分局今認為廂型車不論「人肉佔位」還是路口臨停，都違反道路交通管理處罰條例。