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深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名19歲陳姓男子，今天凌晨3時許被發現全身是傷倒臥在板橋區信義路巷弄。救護人員趕抵發現陳男無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。警方調閱監視器發現，陳男凌晨3時許於新店區遭5人圍毆，被打到重傷昏迷後在至板橋區陳男老闆住處門口丟包。警方目前已逮捕涉案的5人，朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，板橋警方今天凌晨3時許接獲民眾報案，19歲陳姓男子被打得全身是傷倒臥在板橋區信義路1間民宅前。救護人員獲報到場將已無呼吸心跳的陳男送醫，急救至今天清晨仍因傷重宣告不治。

板橋警方獲報後調閱監視器，發現陳男疑似與人有債務糾紛，今天凌晨3時許陳男從新店區獨自外出買消夜時被對方5名男子堵到，隨即被對方一陣狂毆，陳男寡不敵眾被打到倒地昏迷，隨後被對方載至新北市板橋區陳男老闆家門口丟包。

板橋警方立即以車追人，3小時內將涉案的22歲周男、20歲江男、20歲王男、21歲林男及陳姓少女等5人緝捕到案，初步了解是債務糾紛，但確切行凶動機仍待警方調查釐清。

警方將江姓嫌犯帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將江姓嫌犯帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將王男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將王男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

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