女子看划龍舟忘了車停哪 警調閱監視器10分鐘找到

台南市50歲梁姓女子昨晚騎機車觀賞國際龍舟錦標賽後，只記得將機車停放在中山路路邊機車停車格，並到百貨公司逛街購物吃晚餐，用餐後要離開卻找不到機車，報警方求助。警員調閱附近監視錄影畫面，並陪同她前往尋找，10分鐘後在西華南街的路邊停車格順利找到機車。

「警察先生、我的機車不見了」，梁女昨晚8點多著急地跑進台南市警二分局博愛派出所報案，慌張地表示，她的機車不見，巡佐翁俊郎、警員陳正利、張智傑先安撫她的情緒後，詢問她最後將機車停放位置。

梁女表示，因為去觀賞國際龍舟錦標賽後到中西區逛街，將機車停放在中山路路邊機車停車格，並到百貨公司逛街購物吃晚餐，用餐完畢後準備離去時，在百貨公司附近找車，尋找多時未果，懷疑機車被偷走，趕緊到派出所求助。巡佐翁俊郎、警員陳正利、張智傑立刻運用車輛辨識系統追查。

警員張智傑調閱機車最後出現處所在中山路、西華南街一帶的監視器，仍然沒有看到可疑的人、車出入，認為機車應該還在現場，於是陪同偕同梁女前往尋找，10分鐘後即在西華南街的路邊停車格找到機車。