端午節台南天雨路滑 轎車失控自撞車頭全毀
台南市安南區安明路二段，今天清晨5點32分發生一輛黑色轎車失控，自撞中央分隔島意外，黑車車頭凹陷，停駛內線車道，一度傳出有人受困車內，消防人員接獲報案後趕到現場，男駕駛沒有受傷受困。警方也到場處理，男駕駛酒測值零，真正車禍原因待警方進一步調查。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨5點32分接獲民眾報案，位於安明路二段、安通路六段有車子自撞中央分隔島，沒有看到有人出來，中心派遣和緯和安南消防分隊前往搶救，消防人員到場後發現，車上只有男駕駛1人，沒有受傷受困。
據了解，男駕駛開車由南向北行駛，況安明路二段行經安通路六段時，疑未注意車前狀況或是天雨路滑，自撞中央分隔島。由於黑車車頭嚴凹陷，停駛內線車道，轄區警方擔心後方來車追撞，將警車停在黑車後方示警，提醒後方來車注意，行經該路段時減速慢行。
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