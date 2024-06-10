端午節台南天雨路滑 轎車失控自撞車頭全毀

台南市安南區安明路二段，今天清晨5點32分發生一輛黑色轎車失控，自撞中央分隔島意外，黑車車頭凹陷，停駛內線車道，一度傳出有人受困車內，消防人員接獲報案後趕到現場，男駕駛沒有受傷受困。警方也到場處理，男駕駛酒測值零，真正車禍原因待警方進一步調查。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨5點32分接獲民眾報案，位於安明路二段、安通路六段有車子自撞中央分隔島，沒有看到有人出來，中心派遣和緯和安南消防分隊前往搶救，消防人員到場後發現，車上只有男駕駛1人，沒有受傷受困。