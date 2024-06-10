詐團食髓知味騙走485萬又要100萬 警將計就計逮車手
詐騙集團冒用知名投顧老師的名義，以穩賺不賠的的話術誘騙台南陳姓男子陸續交付485萬元後，又要他投入約100萬元，方可成功出金，陳才警覺受騙報警。警方獲報將計就計，昨天下午逮捕取款20歲王姓女車手，依詐欺等罪嫌法辦，並在台南高鐵站置物櫃找到她在新竹縣詐得50萬元贓款。
66歲陳姓男子於6日晚間11點多向台南市警一分局德高派出所報案指稱，他先前於Youtube看到一則假冒知名投顧老師的好友廣告連結，對方表示投資穩賺不賠，並提供網站供其轉入資金，蠱惑陳男投資並從4月起陸續面交7次，共計約485萬元。
詐騙集團得手後，食髓知味，近日又要求陳繼續儲值資金約100萬元後，才可以取回先前投入的款項，陳才驚覺遭詐騙並至派出所報案。
所長高銀泉獲獲後成立專案小組展開調查。9日上午高循線獲知詐騙集團約定面交地點交付款項，隨即派遣多名警力前往約定面交地點守株待兔。昨天下午2點多，當陳男與詐騙集團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場查獲詐欺面交車手王女，警方除查扣收據、工作證、手機等證物外，同時在王女所持電子菸裡查獲含有卡西酮毒品成分的菸彈3枚。警詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上追溯毒品源頭。
員警持續擴大偵查發現王女於9日上午10點多，曾至新竹縣地區面交取款50萬元得手後，將該筆贓款攜至高鐵台南站放入置物櫃內，為確保該置物櫃內贓款，不被其他詐騙成員趁機取走，立即通報高鐵警察助監控該置物櫃，並派員前往台南高鐵站取回贓款，成功保住被害人血汗錢。據了解，王女因向詐騙集團借款，每次當車手取款報酬用來抵債。
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