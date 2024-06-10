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影／桃園龍潭民宅凌晨起火 大小8人濃煙嗆傷送醫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區中興路一棟民宅今天凌晨0時6分突然起火，屋內竄出火勢夾雜大量濃煙一發不可收拾，119接獲許多通報電話，立即出動消防人、車灌救，該棟民宅出租多戶民眾，起火時1樓租客回家過節不在，2、3樓租客發現起火求救，消防員從2樓引導救出租客大小4人、又在3樓引導救出租客4人，總共8人濃煙受嗆輕傷送醫急救後，沒有生命危險，起火原因將由火調人員調查查明。

龍潭區中興路這棟民宅，為地上3層RC結構及地下1層樓建築物，1至3樓均分租多戶租客居住，凌晨一樓屋內突然起火，濃煙夾雜火勢一發不可收拾，2樓租客有人發現緊急報案，消防局表示，119據報，立即出動消防人員51人、消防及救護車共計20 輛車前往灌救滅火，消防人員抵救火場灌救滅火，隨即在水線壓制下，凌晨0時15分控制火勢，至0時50分撲滅火勢，進行殘火處理。

火勢濃煙下，1樓屋內起火付之一炬 ，1樓租客返家過端午節，2、3樓租客緊急救救，消防人員衝入火場撲滅火勢下，隨即從2樓引導救出大小租客4人、 又從3樓引導救出租客4人，總共8人均被濃煙嗆傷，均意識清楚，救護人員緊急將8人送醫治療後，沒有生命危險，目前在醫院治療中，起火原因將待火調人員調查釐清。

龍潭區中興路民宅今天凌晨突然起火，消防員灌救滅火，引道救出屋內大小8人送醫。圖／桃園消防局提供
龍潭區中興路民宅今天凌晨突然起火，消防員灌救滅火，引道救出屋內大小8人送醫。圖／桃園消防局提供
龍潭區中興路民宅今天凌晨突然起火，消防員灌救滅火，救出屋內大小8人送醫。圖／桃園消防局提供
龍潭區中興路民宅今天凌晨突然起火，消防員灌救滅火，救出屋內大小8人送醫。圖／桃園消防局提供
龍潭區中興路民宅今天凌晨突然起火，消防員灌救滅火，救出屋內受嗆傷小孩緊急送醫治療。圖／桃園消防局提供
龍潭區中興路民宅今天凌晨突然起火，消防員灌救滅火，救出屋內受嗆傷小孩緊急送醫治療。圖／桃園消防局提供

消防員 租客

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