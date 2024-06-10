影／桃園龍潭民宅凌晨起火 大小8人濃煙嗆傷送醫

桃園市龍潭區中興路一棟民宅今天凌晨0時6分突然起火，屋內竄出火勢夾雜大量濃煙一發不可收拾，119接獲許多通報電話，立即出動消防人、車灌救，該棟民宅出租多戶民眾，起火時1樓租客回家過節不在，2、3樓租客發現起火求救，消防員從2樓引導救出租客大小4人、又在3樓引導救出租客4人，總共8人濃煙受嗆輕傷送醫急救後，沒有生命危險，起火原因將由火調人員調查查明。

龍潭區中興路這棟民宅，為地上3層RC結構及地下1層樓建築物，1至3樓均分租多戶租客居住，凌晨一樓屋內突然起火，濃煙夾雜火勢一發不可收拾，2樓租客有人發現緊急報案，消防局表示，119據報，立即出動消防人員51人、消防及救護車共計20 輛車前往灌救滅火，消防人員抵救火場灌救滅火，隨即在水線壓制下，凌晨0時15分控制火勢，至0時50分撲滅火勢，進行殘火處理。