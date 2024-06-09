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欠租房客砍殺二房東 北市社會局證實「皆為列冊長者」：未有相關刑事紀錄

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傳租屋為社會局介紹？欠租房客砍殺二房東「皆為列冊長者」 社會局這樣說

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市萬華區發生命案，67歲陳姓男子疑不滿78歲顏姓二房東多次催繳房租，今上午涉嫌持菜刀砍死對方後逃往新竹，向當地警方自首。北市社會局表示，兩者都有在獨老列冊名單內，也有按時關懷，目前已請主責社工協助警方釐清案情。

北市社會局表示，顏姓被害人非低收入戶，為萬華龍山老服中心列冊獨居長者，陳姓加害人則為低收入戶，為萬華社福列冊獨老，社會局會依照量表判斷訪視頻率，至少一個月會有一次，近期兩者也有社工訪視，且未有相關刑事紀錄。

有鄰居稱陳男是透過社會局介紹才會向顏姓男子租房子，社會局表示，長者居住並非安置，而是針對個案狀況由服務社工轉介第三方單位或提供相關租屋資訊，協助媒合幫助長者解決生活居住需求。

至於兩者間如何認識或租屋前有無來往，社會局說，因涉及凶案事件，警方偵察不公開資訊調查中皆無法透露，目前先請主責社工與警方保持聯繫，釐清案情，並提供相關必要協助。

台北市萬華區今發生兇殺命案，陳姓男子疑因付不起房租今天早上與二房東顏姓男子發生爭執，陳男一氣之下持刀殺害二房東後逃往新竹，後續疑「良心不安」自首，警方到場發現顏男臟器外露明顯死亡。圖為救護車示意圖。記者翁至成／攝影
台北市萬華區今發生兇殺命案，陳姓男子疑因付不起房租今天早上與二房東顏姓男子發生爭執，陳男一氣之下持刀殺害二房東後逃往新竹，後續疑「良心不安」自首，警方到場發現顏男臟器外露明顯死亡。圖為救護車示意圖。記者翁至成／攝影

低收入戶 北市 社工

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