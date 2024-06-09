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端午最新病況曝光…彰化姊妹搶救第109天「昏迷指數3」 姊姊四肢出現萎縮

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端午節最新病況曝！彰化姊妹搶救第109天「昏迷指數3」 姊姊四肢輕度萎縮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟在路被撞飛，姊妹受重傷送醫與死神拔河至今已109天，明天就是端午節，她們的現況也引發關切。目前兩姊妹的昏迷指數仍是3，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，四肢有些微萎縮，院方持續為她復健

端午節前夕，兩姊妹的媽媽前往醫院探視，抄佛經迴向給她們，期許她們早日醒來，康復回家；她們的祖父也帶弟弟前往探視，希望她們趕快健康出院。

分別就讀於國小10歲、9歲及8歲陳姓三姊弟，2月22日晚間行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。

經兩醫院搶救後，在秀傳醫院救治的10歲姊姊，經由幹細胞治療，原已有好轉，昏迷指數提高到11，原本會露出笑容，沒想到，上月1日晚間，突然因急性腦積水陷入重度昏迷，指數再降到3；在彰基搶救的妹妹的昏迷指數一直維持3，本月11日已轉到漢銘基督教醫院呼吸病房。

兩姊妹均未好轉，家屬已做最壞打算，簽署放棄急救同意書後，一些急救的藥物及作為，將不再進行；但如果家屬要急救，院方仍會盡力。

被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在漢銘基督教醫院治療的姊姊，目前昏迷指數仍是3。資料照片／漢銘基督教醫院提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在漢銘基督教醫院治療的姊姊，目前昏迷指數仍是3。資料照片／漢銘基督教醫院提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化秀傳醫院治療的姊姊，目前昏迷指數仍是3，四肢有輕微萎縮，醫院仍盡力治療。照片／秀傳醫院提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化秀傳醫院治療的姊姊，目前昏迷指數仍是3，四肢有輕微萎縮，醫院仍盡力治療。照片／秀傳醫院提供

彰化 復健 指數 撞飛 端午節

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