端午節最新病況曝！彰化姊妹搶救第109天「昏迷指數3」 姊姊四肢輕度萎縮

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟在路被撞飛，姊妹受重傷送醫與死神拔河至今已109天，明天就是端午節，她們的現況也引發關切。目前兩姊妹的昏迷指數仍是3，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，四肢有些微萎縮，院方持續為她復健。

端午節前夕，兩姊妹的媽媽前往醫院探視，抄佛經迴向給她們，期許她們早日醒來，康復回家；她們的祖父也帶弟弟前往探視，希望她們趕快健康出院。

分別就讀於國小10歲、9歲及8歲陳姓三姊弟，2月22日晚間行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。

經兩醫院搶救後，在秀傳醫院救治的10歲姊姊，經由幹細胞治療，原已有好轉，昏迷指數提高到11，原本會露出笑容，沒想到，上月1日晚間，突然因急性腦積水陷入重度昏迷，指數再降到3；在彰基搶救的妹妹的昏迷指數一直維持3，本月11日已轉到漢銘基督教醫院呼吸病房。

兩姊妹均未好轉，家屬已做最壞打算，簽署放棄急救同意書後，一些急救的藥物及作為，將不再進行；但如果家屬要急救，院方仍會盡力。