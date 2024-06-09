47歲男打球突昏迷倒地 消防局線上指導球友從鬼門關救回

嘉義47歲男子今天傍晚在彰化市東芳國小打籃球時，突然倒地昏迷，無呼吸心跳，球友打119報案，由於學校設置有「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），在消防局線上指導下，施以電擊，並實施心肺復甦術（CPR），終於恢復心跳，從鬼門關將他救回。

消防局指出，這名來自嘉義的男子，疑有心臟疾病，今天下午5時許，在東芳國小參加籃球比賽，突然倒地昏迷，沒有呼吸心跳，球友立即打119報案。

消防局救災救護中心據報後，由於情況緊急，為爭取時效，即採取線上指導。由於學校設置有AED，即由球友先為他實施電擊，並指導球友為他實施CPR，終於恢復心跳，隨後由趕到的救護人員接手，送上救護車往醫院疾駛，途中，這名男子已經甦醒，還打電話向家人報平安，隨後送往秀傳醫院救治，幸無大礙。

彰化縣消防局表示，急性心肌梗塞病患致死率高，若沒有及時接受專業急救處置，約有一半的病患在到院前即已死亡，且依據彰化縣統計平均每個月有115件到院前心肺功能停止（OHCA）的案件。

為提升民眾急救技能，消防局持續辦理CPR+AED認證訓練，消防局歡迎縣民踴躍報名，在關鍵時刻就能立即伸出援手，守護身邊的人，也提醒民眾要定期健康檢查，可以早些發現疾病，維持健康生活。

消防局並提醒民眾，最近天氣炎熱，運動時一定要做好防曬，還要記得補充足夠的水分，才能避免酷熱中暑，若是自身有心臟的慢性病史，更要避免在正午時分做劇烈運動，以免發生意外。