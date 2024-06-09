3月底太魯閣失蹤…5旬德籍男失聯逾2個月 兒花蓮尋親、警採DNA建檔

50多歲德籍男子Ralf Klausnitzer3月底在太魯閣天祥失聯至今，他的兒子今天來到太魯閣進行簡單祈禱儀式，殷切期盼父親平安返家，並由警方採集口腔黏膜、DNA建檔。

花蓮縣警察局新城分局表示，4月3日強震前的4月2日接獲報案指德籍男子失聯，經查Ralf Klausnitzer3月25日投宿花蓮市旅社，隔天上午至太魯閣天祥地區遊玩；從Ralf Klausnitzer德國手機門號通聯紀錄顯示，從3月26日直到地震發生前的4月3日上午7時多都在天祥地區，研判德籍男子可能在天祥地區失蹤。

花蓮縣消防局長吳兆遠曾在縣議會答詢指出，德籍男子3月29日就失聯，並未列入0403地震災害失聯名單中；警方於0403地震後，多次在太魯閣天祥一帶步道等可能景點搜尋，至今皆無所獲。

Ralf Klausnitzer兒子今天到新城分局接受口腔黏膜DNA採集，還到太魯閣閣口、砂卡礑東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式，祈願父親能平安返家，之後搭火車離去。

50多歲的Ralf Klausnitzer是一名學者，3月到淡江大學演講，離台前到花蓮旅遊，3月26日搭乘302公車前往太魯閣國家公園，自3月29日起失聯。