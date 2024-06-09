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女檢察官遇詐「匯1元」報警遭刁難？警：已即時受理報案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

有網友在「靠北police」臉書群組爆料，有民眾匯了1元要報案凍結詐欺帳戶，質疑台南市警四分局育平派出所沒有第一時間受理，今天並傳出報案民眾是名女檢察官。市警四分局晚間回應說，當時女檢察官並沒有表明身分，報案過程警員跟她討論了一下法律構成要件，最後受理報案並製作受處理報案證明單給當事人，並無PO文所指稱「第一時間未受理」情事。

據了解，報案人為南檢一名女檢察官，今年5月27日至派出所向值班員警說她在Instagram社群媒體平台上好友帳號遭盜用，對方欲向報案人借款，檢察官以話術請對方提供帳戶後，匯款1元至該帳戶，女檢察官並到派出所要提供詐騙者所使用帳戶給警方。

事後有網友在「靠北police」臉書群組爆料，PO文內容是有民眾匯了1元要報案凍結詐欺帳戶，質疑育平派出所沒有第一時間受理，沒有想到這年頭還有這種事，難道民眾只損失1元不算被騙嗎?

台南市警四分局回應說，受理警員曾以當事人明知是詐騙還匯1元，是否構成要件和她討論，最後還是受理報案；警分局經檢視育平派出所受理報案過程及內容，報案人於5月27日到派出所，向值班員警說明其在Instagram社群媒體平台上好友帳號遭盜用，並欲向報案人借款。

市警四分局表示，報案人以話術請渠提供帳戶後，匯款1元至該帳戶，並至派出所欲提供詐騙者所使用帳戶，員警知悉後詢問遭詐經過，並登輸資料並完成製作受處理報案證明單予當事人，過程中報案人都未離開派出所，並無內文所指稱「第一時間未受理」情事，也未知對方身分。

有網友在「靠北police」臉書群組爆料，有民眾匯了1元要報案凍結詐欺帳戶，質疑台南市警四分局育平派出所沒有第一時間受理，今天並傳出報案民眾是女檢察官。翻攝自／「靠北police」臉書群組
有網友在「靠北police」臉書群組爆料，有民眾匯了1元要報案凍結詐欺帳戶，質疑台南市警四分局育平派出所沒有第一時間受理，今天並傳出報案民眾是女檢察官。翻攝自／「靠北police」臉書群組

台南 檢察官 社群媒體 詐欺 詐騙

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