北市傳驚悚兇殺案！二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

陳姓男子在北市萬華區租屋，因欠繳房租，遭房東催討，2人今天早上又發生爭執，陳男一氣之下，持刀殺害二房東後南下逃逸，整起事件直到陳男打電話自首才曝光。轄區萬華警方獲報趕抵，發現「真的有人死掉了」立刻封鎖現場，同時將犯嫌從新竹帶回萬華警分局偵辦。

萬華警方今天下午2點19分接獲新竹市警方通報，稱有民眾自稱在萬華區民和街殺人，跨縣市請求查證，萬華分局員警獲悉到場，赫然發現顏姓男子（78歲）死在2樓房內，現場血流一地，臟器外露明顯死亡。

警方立刻封鎖現場採證，由於死者明顯死亡因此不送醫，同時派員至新竹將犯嫌陳姓男子（67歲）帶回萬華分局。

經初步調查，陳男是租客，而死者是二房東，陳男因拖欠房租多次遭死者催討，陳男今天早上不滿又被催討，一氣之下持菜刀猛砍四肢、腹部，陳男發現對方死掉，一時驚慌，嚇的搭火車逃回新竹老家，不過疑因「良心不安」，到了新竹後先打電話自首，新竹第一分局北門派出所到場，將他帶回派出所查證，並通報萬華警方，整起案件因此曝光。