快訊

以軍突襲帶回4人質！最血腥的襲擊之一 哈瑪斯：屠殺反釀部分人質喪命

北市房客砍殺二房東！驚悚「臟器外露」血流一地 犯嫌嚇逃新竹自首

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市傳驚悚兇殺案！二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子在北市萬華區租屋，因欠繳房租，遭房東催討，2人今天早上又發生爭執，陳男一氣之下，持刀殺害二房東後南下逃逸，整起事件直到陳男打電話自首才曝光。轄區萬華警方獲報趕抵，發現「真的有人死掉了」立刻封鎖現場，同時將犯嫌從新竹帶回萬華警分局偵辦。

萬華警方今天下午2點19分接獲新竹市警方通報，稱有民眾自稱在萬華區民和街殺人，跨縣市請求查證，萬華分局員警獲悉到場，赫然發現顏姓男子（78歲）死在2樓房內，現場血流一地，臟器外露明顯死亡。

警方立刻封鎖現場採證，由於死者明顯死亡因此不送醫，同時派員至新竹將犯嫌陳姓男子（67歲）帶回萬華分局。

經初步調查，陳男是租客，而死者是二房東，陳男因拖欠房租多次遭死者催討，陳男今天早上不滿又被催討，一氣之下持菜刀猛砍四肢、腹部，陳男發現對方死掉，一時驚慌，嚇的搭火車逃回新竹老家，不過疑因「良心不安」，到了新竹後先打電話自首，新竹第一分局北門派出所到場，將他帶回派出所查證，並通報萬華警方，整起案件因此曝光。

萬華警分局外觀照。記者翁至成／攝影
萬華警分局外觀照。記者翁至成／攝影

北門 房東 新竹 殺人 租客 自首

延伸閱讀

摸走「藏店外鑰匙」…北市大安餐廳、餐酒館遭竊 賊爽偷7萬元

相關新聞

北市傳驚悚兇殺案！二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

陳姓男子在北市萬華區租屋，因欠繳房租，遭房東催討，2人今天早上又發生爭執，陳男一氣之下，持刀殺害二房東後南下逃逸，整起事...

端午連假「6車連環撞」！國3南投服務區段傳意外 車流一度回堵1公里

端午連假第2天，各地車流湧現，國道3號北向約231K、南投服務區段今天下午4時許傳出連環撞事故，由於現場多達6車發生追撞...

基隆山崩搶修第7天！道路土石清空、運出1萬3千立方米 11日可望通車

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，造成交通雙向阻斷，公路局今天搶修第七天，下午已清運完畢崩坍所有土方...

影／卡平交道火車來了！新北運馬貨車「撞毀設施落跑」 下場慘

新北市騎警隊委外載運馬匹的貨車，昨天在鶯歌區通過鐵路平交道時遮斷桿放下，卡在車頭，由於列車已接近，最後貨車卻直接開走把桿...

台中豐原槍響...一男子租屋處想不開爆頭？友人目擊急報案

台中市豐原區豐勢路二段民宅在今天凌晨3時許傳出槍響，劉姓男子頭部中一槍，劉在場友人目擊報案，警方到場調查，查獲一把改造手...

騎士摔車…家屬PO網控轎車轉彎肇逃引憤慨 警揭真相：是駕駛報警的

歐姓男子本月3日晚間6時30分許騎機車經過高雄市林園區大寮路和慈隆街交界處，因當時剛好一輛轎車轉彎駛進保養廠，歐摔車後身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。