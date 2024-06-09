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新北中年男登觀音山暈倒 命危送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股觀音山區今天下午傳出登山民眾暈倒，同行友人報案求救，消防隊入山搜尋，接觸到中年男性患者時，已無生命徵象，連忙搬運下山送往淡水馬偕醫院，仍在急救中。

據了解，51歲許姓男子與朋友從八里區進入觀音山，走到五股區尖山觀景台附近，突然感到胸悶喘不過氣，停在步道旁休息之後暈倒，朋友立刻打119求助，消防局於下午4時24分獲報，出動6車、14人入山搜尋。

救援人員5時15分接觸到患者時，許姓男子已經失去生命徵象，立即使用救助器材協助搬運，5時26分運抵登山口，交由救護車緊急送往淡水馬偕醫院急救。新北市消防局第二大隊提醒，民眾報案時應盡可能清楚說明受傷人數、傷勢、發生位置，以便消防局派遣適合救援能量人車。

新北市五股觀音山區今天下午傳出登山民眾暈倒，同行友人報案求救，消防隊入山搜尋，接觸到中年男性患者時，已無生命徵象，連忙搬運下山送往淡水馬偕醫院急救。記者林昭彰／翻攝
新北市五股觀音山區今天下午傳出登山民眾暈倒，同行友人報案求救，消防隊入山搜尋，接觸到中年男性患者時，已無生命徵象，連忙搬運下山送往淡水馬偕醫院急救。記者林昭彰／翻攝

淡水 馬偕醫院

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