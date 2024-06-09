新北中年男登觀音山暈倒 命危送醫
新北市五股觀音山區今天下午傳出登山民眾暈倒，同行友人報案求救，消防隊入山搜尋，接觸到中年男性患者時，已無生命徵象，連忙搬運下山送往淡水馬偕醫院，仍在急救中。
據了解，51歲許姓男子與朋友從八里區進入觀音山，走到五股區尖山觀景台附近，突然感到胸悶喘不過氣，停在步道旁休息之後暈倒，朋友立刻打119求助，消防局於下午4時24分獲報，出動6車、14人入山搜尋。
救援人員5時15分接觸到患者時，許姓男子已經失去生命徵象，立即使用救助器材協助搬運，5時26分運抵登山口，交由救護車緊急送往淡水馬偕醫院急救。新北市消防局第二大隊提醒，民眾報案時應盡可能清楚說明受傷人數、傷勢、發生位置，以便消防局派遣適合救援能量人車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言