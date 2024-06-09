新北中年男登觀音山暈倒 命危送醫

新北市五股觀音山區今天下午傳出登山民眾暈倒，同行友人報案求救，消防隊入山搜尋，接觸到中年男性患者時，已無生命徵象，連忙搬運下山送往淡水馬偕醫院，仍在急救中。

據了解，51歲許姓男子與朋友從八里區進入觀音山，走到五股區尖山觀景台附近，突然感到胸悶喘不過氣，停在步道旁休息之後暈倒，朋友立刻打119求助，消防局於下午4時24分獲報，出動6車、14人入山搜尋。