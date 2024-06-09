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運馬貨車「撞毀平交道設施落跑」 新北市警局：要求馬術公司與鐵警聯繫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北警察局針對騎警隊委外運送馬匹的貨車，昨天在鶯歌區的鐵路平交道撞毀設施一事，今天表示已請馬術俱樂部主動與鐵路警察局台北分局連繫說明案情，並承擔賠償責任。

新北市警察局行政科說明，肇事貨車是承攬騎警隊馬匹運送業務的協力廠商所有，據司機表示，開車通過平交道時，警報器尚未響起，柵欄遮斷桿也還沒放下，是因為前方路口堵車，導致臨停於平交道上。

後來警報響起、遮斷桿落下，為了避免妨害列車通行發生事故，只能向前駛離平交道，造成遮斷桿折斷並非故意，馬術俱樂部並對此深表歉意。

新北市警察局表示已請馬術俱樂部主動和鐵路警察局連繫說明案情，並承擔賠償責任，同時也請俱樂部加強要求司機注意行車安全，避免類似事件發生。

騎警隊委外載運馬匹的貨車，昨天在鶯歌區撞壞鐵路平交道遮斷桿，新北市警察局表示，已請馬術俱樂部主動與鐵路警察局連繫說明案情，並承擔賠償責任。記者林昭彰／翻攝
騎警隊委外載運馬匹的貨車，昨天在鶯歌區撞壞鐵路平交道遮斷桿，新北市警察局表示，已請馬術俱樂部主動與鐵路警察局連繫說明案情，並承擔賠償責任。記者林昭彰／翻攝

新北 警察 鐵道

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