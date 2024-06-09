台南驚傳年輕情侶陳屍汽車旅館 房內留有藥物空瓶及字條

台南市驚傳一對年輕男女陳屍某汽車旅館房間內，汽車旅館員工因2人今天中午投宿時間到了，打電話、敲門都沒人回應，拿鑰匙開門，發現2人死亡，報警處理。警方在房間內找到2瓶藥物及疑似各自留下的遺書，初步研判沒有外力介入，報檢方進一步釐清。

據了解，該男子24歲，女子僅19歲，為情侶，約2天前搭計程車住進台南市安平區這家汽車旅館。今天中午約11點多旅館人員打電話、敲門都無回應，拿鑰匙打開房門，發現2人陳屍房間內，都沒有生命跡象。

警方到場採證，男子仰躺房間地上，女子仰躺床上，現場沒有打鬥跡證，房間內找到2瓶殘留藥物空瓶及疑似2人各自寫的字條。

警方連絡2人家屬。據了解，家屬初步都沒有其他意見，警方製作完筆錄後，報請台南地檢署明天相驗，法醫也將採驗有無其他藥物反應，查明死亡原因。

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