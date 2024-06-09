快訊

神秘力量？台灣黑科技「綠乖乖」登外媒 民俗專家揭密靈驗關鍵

戰爭以來重大戰果！烏軍宣稱首度擊毀俄羅斯匿蹤戰機Su-57

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南驚傳年輕情侶陳屍汽車旅館 房內留有藥物空瓶及字條

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市驚傳一對年輕男女陳屍某汽車旅館房間內，汽車旅館員工因2人今天中午投宿時間到了，打電話、敲門都沒人回應，拿鑰匙開門，發現2人死亡，報警處理。警方在房間內找到2瓶藥物及疑似各自留下的遺書，初步研判沒有外力介入，報檢方進一步釐清。

據了解，該男子24歲，女子僅19歲，為情侶，約2天前搭計程車住進台南市安平區這家汽車旅館。今天中午約11點多旅館人員打電話、敲門都無回應，拿鑰匙打開房門，發現2人陳屍房間內，都沒有生命跡象。

警方到場採證，男子仰躺房間地上，女子仰躺床上，現場沒有打鬥跡證，房間內找到2瓶殘留藥物空瓶及疑似2人各自寫的字條。

警方連絡2人家屬。據了解，家屬初步都沒有其他意見，警方製作完筆錄後，報請台南地檢署明天相驗，法醫也將採驗有無其他藥物反應，查明死亡原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南市驚傳一對年輕男女在某汽車旅館內輕生，警方到場調查。記者黃宣翰／攝影
台南市驚傳一對年輕男女在某汽車旅館內輕生，警方到場調查。記者黃宣翰／攝影

台南 情侶 房間 汽車旅館

延伸閱讀

母親陳屍住家頂樓相驗竟不到場 檢要求唐治平直接向地檢署報到

藝人唐治平母親陳屍住家頂樓 他精神恍惚無法詢答

唐治平母陳屍住家頂樓 昔經紀人不捨：他傻住了

澎湖39歲女警陳屍租屋處 死因待調查釐清

相關新聞

端午連假「6車連環撞」！國3南投服務區段傳意外 車流一度回堵1公里

端午連假第2天，各地車流湧現，國道3號北向約231K、南投服務區段今天下午4時許傳出連環撞事故，由於現場多達6車發生追撞...

基隆山崩搶修第7天！道路土石清空、運出1萬3千立方米 11日可望通車

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，造成交通雙向阻斷，公路局今天搶修第七天，下午已清運完畢崩坍所有土方...

影／卡平交道火車來了！新北運馬貨車「撞毀設施落跑」 下場慘

新北市騎警隊委外載運馬匹的貨車，昨天在鶯歌區通過鐵路平交道時遮斷桿放下，卡在車頭，由於列車已接近，最後貨車卻直接開走把桿...

台中豐原槍響...一男子租屋處想不開爆頭？友人目擊急報案

台中市豐原區豐勢路二段民宅在今天凌晨3時許傳出槍響，劉姓男子頭部中一槍，劉在場友人目擊報案，警方到場調查，查獲一把改造手...

騎士摔車…家屬PO網控轎車轉彎肇逃引憤慨 警揭真相：是駕駛報警的

歐姓男子本月3日晚間6時30分許騎機車經過高雄市林園區大寮路和慈隆街交界處，因當時剛好一輛轎車轉彎駛進保養廠，歐摔車後身...

台中中區移工喝醉疑遭同鄉砸酒瓶 頭臉多處開放傷口送醫

印尼籍古姓移工今天凌晨在中區綠川西街一帶喝酒，喝醉後疑遭兩名同鄉因不明原因攻擊，導致頭、臉有多處開放性撕裂傷，古跑到附近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。