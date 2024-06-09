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有驚無險！工務車巡中橫17. 3K隧道路況正常 開放後竟發現大量落石

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

0403花蓮地震後，中橫便道17.3K隧道口已數度坍方、落石。公路局谷關工務段今天稍早巡查沒事，放行下午4點半通行班次，車隊行駛到隧道口，才發現道路有大量落石，駕駛們慶幸沒有碰上落石，有驚無險。

因天色將暗，谷關工務段決定明早搶通，明天上午7點通行班次取取消。

公路局谷關工務段長張裕閔表示，中橫便道6月7日才搶通，恢復1天通行3班次放行。今天上午7點及中午12點路況正常，通行班次都放行，下午4點半開放通行，谷關工務段派員沿路巡查，一切正常。

沒想到，下午放行車隊行駛到中橫便道17.3K的隧道口，卻發現落石堵住隧道口，無法通行，所幸當時沒有車輛經過，車隊也只好循原路返回。

張裕閔表示，17.3K隧道口在4月3日花蓮地震、6月3日坍方受損，不料今天又落石，須清理路段約50公尺，谷關工務段明早派員搶修。

中橫便道17.3公里處出現大量落石，所幸當時沒有車隊經過。圖／讀者提供
中橫便道17.3公里處出現大量落石，所幸當時沒有車隊經過。圖／讀者提供

中橫 地震 花蓮 落石 谷關

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