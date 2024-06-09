彰化被撞3姊弟現況曝光…姊妹昏迷指數均為3 10歲姊四肢些微萎縮

彰化伸港鄉3姊弟車禍，姊妹住院昏迷指數都為3，在彰秀醫院住院的姊姊因長期躺臥病床，四肢有些微萎縮情形，醫院持續做復健及針灸，家屬也前往醫院探視，盼狀況好轉。

伸港鄉3姊弟2月22日過路口時被休旅車撞傷，其中10歲姊姊被送往彰化秀傳醫院急救，昏迷指數一度從3升到11，雖恢復意識，不過5月1日發生急性水腦症，昏迷指數又回到3；至於在彰化基督教醫院接受治療的8歲妹妹昏迷指數為3，須靠儀器維持呼吸心跳。

彰化秀傳醫院人員今天接受聯訪指出，姊姊發生急性水腦症後，雙眼瞳孔放大，對光也無反應，狀況仍危急，且因長時間躺臥病床，四肢有些微萎縮情形，醫院也持續幫姊姊做復健及針灸。

至於仍在彰化漢銘基督教醫院接受治療的妹妹，昏迷指數為3；漢基醫院說明，妹妹雙眼瞳孔放大，對光也無反應，家人都有來探視妹妹，希望病情好轉。