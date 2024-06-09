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騎士摔車…家屬PO網控轎車轉彎肇逃引憤慨 警揭真相：是駕駛報警的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

歐姓男子本月3日晚間6時30分許騎機車經過高雄市林園區大寮路和慈隆街交界處，因當時剛好一輛轎車轉彎駛進保養廠，歐摔車後身體多處擦挫傷，家屬網路貼文指控轎車肇逃，因監視器模糊，跪求清晰影片；警方指，當時歐男是自摔，報警的人正好是轎車駕駛，詳細車禍原因及肇責由交大釐清。

臉書社團「爆廢公社」一名李姓女網友貼文指，6月3號晚上6點半左右，高雄大寮路和慈隆街交界處有車禍事故，肇事休旅車轉彎進保養廠，害黑色機車騎士摔車昏迷命危，四周沒有監視器。

女網友指出，因事發影片有點模糊，警察目前找不到人，跪求清晰影片，希望網友幫忙轉發，也許能問有影片的人，感謝大家。

貼文一出，引發不少網友憤慨，有網友指，「警察沿線回調監視器一定找的到，看做不做而已」、「時間地點都有，抓不到人真的扯」、「開著一輛這麼明顯、好判別的車款，怎麼可能在一個大高雄抓不到人」；還有網友扮柯南找出同類型的轎車車款，提供給原PO。

轄區林園警分局指出，這起車禍摔車的歐姓男子（29歲）當時是自摔，警方當下就找到該輛休旅車，駕駛是61歲陳姓男子，當時歐摔車後，陳男還是報案人，因此無肇事逃逸的問題。

警方表示，陳轉述車禍發生後，他駕車轉彎進入保養廠後才聽到機車倒地的聲音，並未與機車擦撞。警方後來到醫院調查，當時歐男身體多處擦挫傷，但意識清醒，對於車禍發生過程聲稱記不清楚。

警方指出，整起詳細車禍發生過程需等歐傷勢穩定後問清後，再行調查當時是否轎車轉彎或歐騎車車速過快有肇責過失。

高雄市歐姓男子在大寮區大寮路和慈隆街交界處摔車，遠處監視器錄下事發前有輛轎車轉彎，歐家屬懷疑駕駛肇逃，貼文求影像；警方指，歐是自摔，兩車未擦撞，轎車駕駛也未肇逃。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
高雄市歐姓男子在大寮區大寮路和慈隆街交界處摔車，遠處監視器錄下事發前有輛轎車轉彎，歐家屬懷疑駕駛肇逃，貼文求影像；警方指，歐是自摔，兩車未擦撞，轎車駕駛也未肇逃。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
高雄市歐姓男子在大寮區大寮路和慈隆街交界處摔車，遠處監視器錄下事發前有輛轎車轉彎，歐家屬懷疑駕駛肇逃，貼文求影像；警方指，歐是自摔，兩車未擦撞，轎車駕駛也未肇逃。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
高雄市歐姓男子在大寮區大寮路和慈隆街交界處摔車，遠處監視器錄下事發前有輛轎車轉彎，歐家屬懷疑駕駛肇逃，貼文求影像；警方指，歐是自摔，兩車未擦撞，轎車駕駛也未肇逃。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
高雄市歐姓男子在大寮區大寮路和慈隆街交界處摔車，遠處監視器錄下事發前有輛轎車轉彎，歐家屬懷疑駕駛肇逃，貼文求影像；警方指，歐是自摔，兩車未擦撞，轎車駕駛也未肇逃。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
高雄市歐姓男子在大寮區大寮路和慈隆街交界處摔車，遠處監視器錄下事發前有輛轎車轉彎，歐家屬懷疑駕駛肇逃，貼文求影像；警方指，歐是自摔，兩車未擦撞，轎車駕駛也未肇逃。圖／取自臉書社團「爆廢公社」

休旅車 影片 監視器 自摔 車禍

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