基隆山崩搶修第7天！道路土石清空、運出1萬3千立方米 11日可望通車

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，造成交通雙向阻斷，公路局今天搶修第七天，下午已清運完畢崩坍所有土方，總計運出土石1萬3千立方公尺，今晚及明天辦理損壞路面刨除加封、邊坡邊脚防護及交維設施，做好11日通車前準備。

公路局今天動員PC300型挖土機2輛、PC200型挖土機5輛、傾卸卡車至125輛、鏟裝車3輛及多位工程人員全力搶災，到下午5點半已清運崩坍土方完畢，把道路路面重新空出來。

公路局北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈說，連日來總計清運出來的土石有1萬3千立方公尺，前後設置二個清運平台，最危險工程項目「刷坡」，也就是把坡頂一些要掉不掉、懸在上方巨石全部刷下來，危險浮石刷下後，逐漸降低平台高度，把土石清運至台北港。

很多民眾以為道路清空就可以開放通車了，蔡志盈說明，道路清空土石後，今晚和明天還要辦理損壞路面刨除加封、邊坡邊脚防護及交維設施，才能讓路面恢復正常，並且在通車時保障安全，因此搶通時間仍是原先預定的11日中午前，工程順利，可以達成目標。