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男子失蹤2日浮屍安平運河 初判無外傷將相驗釐清死因

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平運河河道，今天下午3點多驚見男浮屍，民眾發現後報請消防人員打撈上岸，死者為失蹤25歲吳姓男子，警方初步研判無明顯外傷，且已死亡已有一段時間，路旁並有其遺留所騎乘機車1輛。轄區警方將報檢察官相驗查明真正死因。

今天下午3點29分，有民眾撥打110報案在台南市中西區永華路一段44巷旁河道發現浮屍，案經消防人員到場將大體打撈上岸，

台南市警四分局調查瞭解，死者25歲吳姓男子，本月9日由家屬向台南市警分局報案協尋，其近期因心情不佳於本月7日騎乘機車外出即失去聯絡，今天下午被發現浮在安平運河河道，警方依程序報請檢察官相驗，以釐清死亡原因。

此外，灣裡消防分隊今天下午約3點16分，接獲民眾報案位於鯤鯓路小美軍海岸有具男浮屍，消防人員將他打撈上岸，已經沒有呼吸和心跳，死者年約65歲至70歲，沒有明顯外傷，正由警方查明身分後再報驗查明死因。

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台南市安平運河今天下午發現男浮屍，經消防人員打撈上岸，警方調查沒有明顯外傷。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平運河今天下午發現男浮屍，經消防人員打撈上岸，警方調查沒有明顯外傷。記者黃宣翰／翻攝

台南 失蹤 檢察官 浮屍

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