端午連假「6車連環撞」！國3南投服務區段傳意外 車流一度回堵1公里

端午連假第2天，各地車流湧現，國道3號北向約231K、南投服務區段今天下午4時許傳出連環撞事故，由於現場多達6車發生追撞占用內車道，導致車輛一度回堵達1公里，經相關單位到場處理加速排除，已恢復通行，警方仍籲小心行車。

國道第七警察大隊表示，該起連環撞事故發生在今天下午4時28分左右，由於端午連假車多，且今天午後下雨視線不良，6輛自小客車疑因天雨路滑、煞車不及在內側車道發生追撞，所幸並未有人受傷，車流則一度回堵約1公里。

警方表示，獲報後巡邏車、工程車等迅速到場處理，經加速排除事故，現已恢復正常通行，呼籲應小心慢行，而明天是端午連假最後一天，且天氣不太穩定，建議民眾出遊或返鄉前應提前查詢並留意路況，且依速限行駛，並注意車前狀況。