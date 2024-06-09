盜洗衣精、娃娃等物兜售 失業男犯4起娃娃機店竊案遭羈押

台南市42歲李姓男子因沒有工作缺錢花用，從5月17日起至6月4日選定安南區4家選物販賣機店家下手，涉嫌竊取取店內兌幣機內金錢、娃娃公仔、洗衣精、存錢筒等財物後再便宜兜售變賣，造成店家受害。警方接獲報案後查出李涉案，6日將他拘提到案後，台南地檢署檢察官認為李有再犯之虞，聲請預防性羈押，法官7日裁准羈押。

據了解，5月17日長和路2段、5月19日安和路4段、5月20日長和路2段及6月04日長和路2段，分別發生選物販賣機店被偷，市警三分局和順派出所陸續接獲轄內店家報案，稱有中年瘦高男子經常進出選物販賣機店家，竊取財物，蒐集相關資料，查知竊嫌身分，於6月6日在安南區府安路一帶拘提李嫌到案說明。

警方查出，42歲李姓竊嫌目前待業，因缺錢花用，選定選物販賣機店家下手，竊取取店內兌幣機內金錢、娃娃公仔、洗衣精、存錢筒等財物後再便宜兜售變賣，造成店家受害。警詢後依竊盜罪嫌移送南檢偵訊，檢察官認為有再犯之虞，向台南地院聲押獲准，全案仍持續積極擴大偵辦中。